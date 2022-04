Michelle Hunziker alla prima di LOL 3: abito con spacco laterale e sorriso da diva

Bella come non mai, solare ed effervescente: Michelle Hunziker sta vivendo un periodo d’oro, non solo per quanto riguarda la sfera professionale, ma anche quella prettamente estetica. E gli ultimi scatti pubblicati su Instagram lo dimostrano: il look sfoggiato per la puntata di Striscia la Notizia l’ha trasformata in una spettacolare pin up. In chiave moderna.

Michelle Hunziker, in versione pin up è spettacolare e rilancia il denim

Bustino con scollo a cuore e poi una gonna a vita alta e lunga fino alle caviglie, ma con un profondo spacco laterale con cerniera: tutto in jeans. Michelle Hunziker, in versione pin up è spettacolare e rilancia il denim, come total look da sfoggiare anche per la sera. Sensuale e bellissima, la conduttrice fasciata in questo outfit, mostra il fisico tonico e asciutto, ma anche una verve contagiosa.

A completare il tutto i capelli acconciati con un gusto un po’ retrò che richiama altri tempi, ma il tutto rivisatato in chiave moderna e più sbarazzina. E tacchi altissimi fucsia a spezzare il total denim.

Spesso Michelle condivide sul suo profilo Instagram i suoi look pre puntata, mostrando lo stile che sfoggerà nel corso di Striscia la Notizia: denominatore comune? Bellissima in tutte le versioni. Come dimenticare, ad esempio, quella in cui sembrava una rivisatazione in chiave moderna di Marilyn Monroe?

A corredo dei nuovi scatti (a cui ha fatto seguito un video) Michelle ha scritto: “Pin up 2.0….. si riparte”, tantissimi i like e i commenti che sottolineano sia la bellezza della presentatrice che la sua bravura.

E in fatto di moda la presentatrice ha molto da insegnare: sempre al passo con i tempi ed elegantissima, anche negli ultimi tempi ha sfoggiato outfit indimenticabili. Come quello indossato alla prima di Lol 3 in Germania quando è arrivata fasciata in un sensualissimo abito nero con spacco laterale, oppure la jumpsuit per il pranzo insieme alla figlia Aurora. Che sia per una serata o per una giornata di relax, Michelle Hunziker non sbaglia mai.

Michelle Hunziker, la vita privata

Se sul fronte lavoro procede tutto a gonfie vele, la sfera privata negli ultimi mesi è stata particolarmente complicata per Michelle Hunziker. La separazione con l’ex marito Tomaso Trussardi, annunciata dopo che i rumors li davano in crisi, non è stata certamente semplice. Era stata lei stessa a parlarne, in un’intervista rilasciata a Chi nella quale – tra e tante cose – aveva detto: “Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”.

Non mancano anche le voci di un ritorno di fiamma con il suo ex marito, che sono state diffuse da Dagospia. Dall’altro canto da alcune settimane circola il gossip, dopo le foto scattate dal settimanale tedesco Bunte, di una sua presunta love story con il bel chirurgo Giovanni Angiolini, noto anche per la partecipazione al Grande Fratello.

Nessuna conferma o smentita: per il momento, quindi, la vita privata resta tale. Ora è tempo di pensare al lavoro e agli affetti.