Stella Vieri compie due anni, la dolce dedica di mamma Costanza

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la storia del loro amore

Stella Vieri, la primogenita di Christian “Bobo” e Costanza Caracciolo ha compiuto due anni il 18 novembre 2018. Mamma e papà, oltre ad averle organizzato una festa in famiglia, intima e privata a causa del momento storico difficile, le hanno dedicato tenere dediche sui social.

In particolare l’ex velina ha dedicato sul suo account Instagram più post alla celebrazione della sua “stellina”: nel primo, pubblicando delle immagini di loro due insieme, le ha scritto tutto il suo amore: “Mancano le parole per descrivere l’amore che provo per te, hai dato un senso alla mia vita, grazie perché ogni tuo sorriso mi fai morire d’amore.. Buon secondo compleanno amore mio! Ti amo Stellina 🤍”.

Il secondo mostra il taglio della torta, insieme a papà Bobo e alla sorellina Isabel, con ringraziamento a “tutti quelli che li hanno inondati di affetto”.

Anche Christian ha immortalato il momento sul suo Instagram, con una foto che lo vede chinarsi per baciare la sua bambina: “Happy birthday amore della mia vita ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️stella 2 anni ❤️”