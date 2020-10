Costanza Caracciolo e Bobo Vieri al battesimo di Isabel: la foto su Instagram

editato in: da

Gli ultimi giorni sono stati davvero speciali per Christian Vieri e Costanza Caracciolo che hanno festeggiato il battesimo di Isabel, la loro secondogenita. La coppia ha condiviso su Instagram uno scatto che racconta la festa privata a cui hanno partecipato solo pochi intimi.

L’immagine, apparsa sui profili della coppia, ritrae Vieri e la Caracciolo sorridenti con le figlie: la primogenita Stella e la piccola Isabel. “Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel – ha scritto l’ex velina di Striscia la Notizia -. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso così speciale questa giornata”.

Nelle foto i volti delle piccole sono stati nascosti. La coppia infatti ha sempre considerato molto importante la privacy delle bambine e ha cercato di proteggerle dalla curiosità di fan e giornali. Isabel è arrivata lo scorso aprile, mentre Stella è nata nel novembre 2018. Entrambe sono state tenute alla larga dai riflettori e nelle immagini di famiglia i visi vengono sempre oscurati con cuoricini ed emoticon.

Un amore, quello fra Vieri e la Caracciolo, nato nel 2017. I due si conoscevano da tempo e la loro amicizia si è trasformata in un sentimento forte e sincero. Insieme hanno affrontato il dramma dell’aborto, ma anche la gioia immensa per la nascita di Stella e, in seguito, per quella di Isabel, arrivata durante l’emergenza Coronavirus.

Molto riservati, Costanza e Bobo amano raccontare la loro vita su Instagram, ma sempre preservando la privacy delle bambine. “Ci conosciamo da 12 anni, frequentavamo le stesse persone ma eravamo entrambi fidanzati – aveva raccontato la Caracciolo qualche tempo fa -. Ci siamo incontrati a Roma nel momento giusto in una notte magica e di lì è cominciato. Ci siamo sposati in quattro, un matrimonio silenzioso e in futuro faremo una festa per gli amici”. Mentre Vieri aveva parlato della possibilità di avere un altro figlio: “No, sono troppo vecchio”, aveva detto durante una diretta Instagram con Manuela Arcuri, ma la compagna aveva risposto: “Tanto lo devo fare io”, segno che la famiglia potrebbe allargarsi ancora in futuro.