Costanza Caracciolo e il primo anno di Isabel: “A te, simbolo di vita e speranza”

Costanza Caracciolo fa gli auguri su Instagram alla sua piccola Isabel, che ha compiuto un anno. Nata in piena pandemia, lo scorso 25 marzo 2020, la bambina si ritrova a dover festeggiare anche il primo compleanno in restrizioni da COVID. Ma sua mamma, nel farle gli auguri sui social, scrive tenere e commoventi parole per lei, condividendo il pensiero di tutti quei genitori che hanno dato alla luce i propri bambini nelle stesse condizioni.

A te che sei nata in un momento cosi tragico della nostra vita, è passato solo un anno, ma ricordo perfettamente quella giornata: il mio risveglio, il telefono che ha completamente cessato di funzionare, le strade completamente desolate e un silenzio fastidiosissimo… 😣

Papà mi ha lasciata davanti la clinica e con il magone in gola sono andata a testa alta ad accogliere una nuova vita.. la tua..💘

Appena nata, il tuo pianto meraviglioso è stato musica per le nostre orecchie… hai riempito ancora di più il mio cuore…

Abbiamo passato i primi giorni io e te senza separarci un istante, senza distrazioni, in totale armonia e amore… sei stata simbolo come tutti gli altri bimbi nati in questo periodo, di vita e speranza…✌🏽

Oggi compi il tuo primo anno e neanche oggi posso festeggiarti come avrei voluto e come avresti meritato… recupereremo! A te auguro il meglio amore mio… Ti amiamo dolcissima Isabel grazie per la felicità che mi regali ogni giorno tu e la tua sorellona Stella💕