Eddie Murphy e Paige Butcher si sono sposati dopo 12 anni

Fonte: IPA Eddie Murphy e Paige Butcher

Dopo 12 anni d’amore, Eddie Murphy e la fidanzata Paige Butcher sono convolati a nozze. La coppia ha scelto un’isola caraibica per il sì, coronando il proprio sogno d’amore alla presenza dei figli e degli amici più cari.

Eddie Murphy e Paige Butcher si sono sposati

Avevano annunciato il fidanzamento ufficiale nel settembre 2018, e finalmente hanno pronunciato il fatidico sì: Eddie Murphy e Paige Butcher sono diventati marito e moglie nel corso di una cerimonia segreta ai Caraibi. A riportare la notizia è il magazine People, che ha condiviso anche alcuni dettagli dell’evento.

Fonte: IPA

L’attore statunitense, 63 anni, e la 44enne modella australiana, sono diventati marito e moglie sull’isola di Anguilla davanti a pochissimi amici e parenti. Presenti anche i due figli della coppia, Izzy Oona (8 anni) e Max Charles (5 anni). Per l’occasione, la sposa ha scelto un abito con corsetto di Mira Zwillinger, mentre lo sposo si è affidato a un completo di Brioni. Si tratta delle seconde nozze per Murphy e delle prime per la Butcher.

Una storia d’amore lunga 12 anni

Eddie Murphy e Paige Butcher iniziarono a frequentarsi nel lontano 2012. La coppia diede il benvenuto alla prima figlia, Izzy, il 3 maggio 2016. Il secondo, Max, è invece nato il 30 novembre 2018, pochi mesi dopo il fidanzamento ufficiale. Discreta e molto riservata, la modella australiana ha raramente concesso interviste, pur avendo accompagnato il partner sul red carpet in diverse occasioni.

Paige è più giovane di Eddie di circa 20 anni, motivo per cui lui si affida spesso alla moglie per le ultime news che riguardano la cultura pop: “Ho perso ogni contatto con queste cose. Un tempo ero molto informato, mi tenevo in contatto con tutti, ma adesso ci sono troppe cose a cui andare dietro. Quindi mi trovo spesso a chiedere a mia moglie chi siano alcune persone” ha candidamente ammesso l’attore a The Interview.

In merito a come trascorrano il loro tempo, invece, il divo ha spiegato che adorano guardare la TV, soprattutto le competizioni canore come Il cantante mascherato. Insomma, una coppia che, in un mondo patinato come Hollywood, ha fatto della normalità il proprio punto di forza.

La famiglia allargata di Eddie Murphy

Eddie Murphy ha già alle spalle un matrimonio con l’ex modella Nicole Mitchell, da cui ha avuto cinque figli: Bria Liana (34 anni), Miles (32), Shayne Audra (30), Zola Ivy (25) e Bella Zahra (22). L’attore è inoltre papà di Eric (34 anni), nato dalla relazione con Paulette McNeely, Christian (33 anni), avuto con Tamara Hood e Angel Iris, 17 anni, quest’ultima nata dalla relazione con Mel B delle Spice Girls e riconosciuta dopo una lunga battaglia legale.

Una famiglia super allargata, a cui l’interprete di Beverly Hills Cop è molto legato: “Eddie è pazzo dei suoi figli. E proprio votato alla famiglia” ha assicurato in un’intervista il suo collega Judge Reinhold. E il diretto interessato, come suo solito, ha spesso scherzato sulla questione: “La reazione delle persone quando scoprono che ho 10 figli è divertente. Gli uomini mi guardano come per chiedersi ‘Quanto ti costa?’. Le donne, invece, pensano che ci sia qualcosa di sexy a riguardo”.