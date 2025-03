Marie, chi è la moglie di Eddie Jordan

Fonte: Getty Images Eddie Jordan e Marie McCarthy

Lutto nel mondo dello sport e della Formula 1. Eddie Jordan, conosciuto per la sua personalità dinamica e per una carriera sportiva che lo ha visto pilota e proprietario di team, è venuto a mancare il 20 marzo 2025. La notizia ha scosso il mondo dei motori e tutti coloro che hanno seguito la sua carriera con passione.

Accanto a lui, per una vita, la moglie Marie, che insieme ai famigliari ne annuncia la morte. Amante dello sport e con un’indole creativa, Marie ha passato gran parte della sua vita accanto allo sportivo, supportandolo nelle sue imprese e crescendo i loro quattro figli nati dal matrimonio.

Chi è Marie McCarthy, la moglie di Eddie Jordan

Marie McCarthy, conosciuta anche come Marie Jordan, è una personalità molto amata in Irlanda. Proprio come il marito, la donna ha da sempre avuto una passione per gli sport: fin da ragazza si è distinta per le sue doti di cestista, rappresentando l’Irlanda nelle categorie femminili di pallacanestro.

Nel corso del tempo, ha poi studiato informatica e si è avvicinata al golf, ottenendo il ruolo di capitano del Sunningdale Golf Club, uno dei più prestigiosi del Regno Unito. Tra le sue passioni, spicca anche la fotografia. Marie è infatti una fotografa professionista, amante dei viaggi e della natura: le sue immagini catturano attimi e paesaggi con un occhio particolare per i dettagli.

In merito al suo lavoro, all’interno del suo sito si legge: “Mi piace vedere cosa c’è dietro l’angolo ed esplorare nello stile di un cacciatore benevolo. Il soggetto deve trasmettermi l’essenza della mia fotografia e mi piace portare a conoscenza del mio pubblico una versione di ciò che vedo.” Le sue opere sono state esposte alla Saatchi Art Fair di Londra a ottobre 2023, ricevendo grande apprezzamento.

La storia d’amore tra Marie ed Eddie Jordan

Marie ed Eddie Jordan si sono sposati nel 1979, costruendo insieme una vita basata su amore, passioni comuni e la crescita dei loro quattro figli: Zoe, Miki, Zak e Kyle.

Zoe Jordan, oggi 43enne, è una stilista di moda affermata e ha lanciato il suo marchio omonimo a Londra nel 2011. Miki ha intrapreso una carriera nella gestione di eventi sportivi, mentre Zak, anche lui grande appassionato di sport, è un insegnante e agonista di snowboard. Kyle, infine, è co-fondatore di un’azienda di prodotti per la pulizia sostenibili, dimostrando la stessa intraprendenza del padre.

Una famiglia unita, che oltre a gioire della carriera di un marito e padre conosciuto come una delle figure più iconiche della Formula 1 grazie alla vicinanza di nomi come Michael Schumacher, ha dovuto affrontare momenti molto complicati a causa della diagnosi di tumore aggressivo che ha colpito Eddie Jordan nel 2024. La malattia lo ha spento a 76 anni: “Se n’è andato serenamente circondato dai suoi cari a Città del Capo, in Sudafrica” si legge in una nota della famiglia.

“EJ ha portato un’abbondanza di carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Abbiamo tutti un enorme vuoto senza la sua presenza. Mancherà a tantissime persone, ma ci lascia un sacco di ricordi meravigliosi che ci faranno sorridere nonostante il dolore.”