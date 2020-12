Che fine ha fatto Eddie Murphy

editato in: da

Eddie Murphy è, senza ombra di dubbio, uno degli attori più apprezzati dal pubblico mondiale. Con i suoi film e con i ruoli che ha magistralmente interpretato, ha intrattenuto più di una generazione. Ha divertito, emozionato e fatto sorridere. E se, per anni, ha lavorato senza sosta, talvolta anche a più di un film contemporaneamente, ultimamente appare con meno frequenza, ponderando con attenzione le sue scelte lavorative.

Classe 1961, all’anagrafe Edward Regan Murphy, Eddie ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissimo. A soli 19 anni, infatti, ha debuttato nel Saturday Night Live. Un vero e proprio successo, che apre la strada della sua immensa carriera televisiva e cinematografica.

Il suo talento è innegabile e, sin dai primi anni, inizia a ricevere importantissimi riconoscimenti: per la serie Beverly Hills Cop ricevette, infatti, ben tre nomination per il Golden Globe come miglior attore. Lunga la lista dei film in cui ha recitato nel ruolo di protagonista e che sono rimasti impressi nel cuore e nella mente del pubblico: Il Dottore Dolittle, Norbit, Una Poltrona per Due, Il Principe Cerca Moglie, Il Professore Matto, etc.

Non solo attore, ma anche doppiatore di talento. Per alcuni anni, infatti, mette da parte la recitazione per prestare la sua voce ad alcuni film. Tornato alla sua passione originale, nel 2007 riesce a vincere il Golden Globe come miglior attore non protagonista. Nel 2016, poi, ha ricevuto il Premio alla carriera agli Hollywood Film Awards.

Grande attenzione anche per la sua vita privata. Murphy avrebbe avuto, in passato, una relazione con la celebre cantante Whitney Houston. Una storia importante della sua vita, però, è stata quella con Nicole Mitchell, conosciuta quando l’attore aveva già avuto due figli: Eric e Christian.

Quello con Nicole è stato, per Eddie Murphy, un amore profondo. I due si sono sposati nel 1993 e, insieme, hanno avuto ben 5 figli. Dopo più di dieci anni, però, hanno deciso di divorziare e di dividere per sempre le loro strade. Successivamente, l’attore ha avuto altre relazioni.

Padre di 10 figli, Eddie Murphy, dopo aver lavorato duramente e costantemente, ha avvertito l’esigenza di trovare un equilibrio tra la sua carriera e la vita familiare. Ha, così, deciso di prendere parte solo ai progetti che per cui prova un forte interesse. Di recente ha recitato in Dolemite Is My Name, ricevendo una nuova nomination ai Golden Globe come miglior attore.

Insomma, una vita piena di emozioni e di soddisfazioni, quella di Eddie Murphy. Sempre estremamente attento alle esigenze dei suoi fan e dei suoi sostenitori, si impegna al massimo per realizzare film interessanti e di qualità. Quale sarà il suo prossimo progetto?