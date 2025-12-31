Mel Gibson e Rosalind Ross si lasciano dopo 9 anni, la scelta per il figlio Lars

La notizia è arrivata a un anno dalla rottura, che avevano deciso di tenere segreta. Mel Gibson e Rosalind Ross si sono detti addio

IPA Mel Gibson e Rosalind Ross

Dopo nove anni di relazione, Mel Gibson e Rosalind Ross si sono separati. La notizia, confermata da People, mette fine a una storia nata lontano dai riflettori ma cresciuta sotto l’attenzione costante dei media, soprattutto dopo la nascita del loro unico figlio insieme, Lars. Una separazione avvenuta in sordina, circa un anno fa, e gestita con discrezione, proprio per proteggere il benessere del bambino.

Mel Gibson e Rosalind Ross si separano

In una dichiarazione congiunta esclusiva rilasciata a People, Gibson e Ross hanno spiegato: “Sebbene sia triste concludere questo capitolo della nostra vita, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili”. Quest’amore finisce quindi senza polemiche, ma segnata da una volontà comune di mantenere un equilibrio familiare per Lars, oggi 8 anni.

Mel Gibson, 69 anni, e Rosalind Ross, 35, si erano conosciuti nel 2014 tramite amici comuni e avevano iniziato a frequentarsi quasi subito. Ross, sceneggiatrice e regista, aveva condiviso con Gibson la vita privata e una profonda intesa professionale, rimanendo sempre defilata rispetto al clamore hollywoodiano che accompagna da decenni l’attore e regista premio Oscar. Nel 2017, pochi giorni prima della candidatura di Gibson all’Oscar come miglior regista per La battaglia di Hacksaw Ridge, la coppia aveva dato il benvenuto a Lars.

In quell’occasione, Gibson aveva raccontato con emozione un momento simbolico della sua vita: “Cosa potrebbe essere più emozionante che ascoltare l’annuncio delle nomination mentre tengo in braccio il mio neonato?”. Un’immagine che oggi assume contorni decisamente più sfumati, alla luce di una separazione che non cancella, però, il legame costruito attorno alla genitorialità.

I momenti difficili attraversati nel 2025

Oltre a Lars, Mel Gibson è padre di altri otto figli. Con l’ex moglie Robyn Moore, da cui ha divorziato dopo oltre vent’anni di matrimonio, ha avuto Hannah e sei figli maschi: Christian, Edward, William, Louis, Milo e Thomas. Nel 2009 è poi diventato padre di Lucia, oggi sedicenne, avuta dalla cantautrice e pianista Oksana Grigorieva, relazione conclusasi nel 2010 in modo turbolento.

Negli ultimi anni, la famiglia Gibson ha attraversato anche momenti difficili. Nel gennaio 2025, Gibson e Ross hanno perso la loro casa di Malibu a causa dei devastanti incendi di Los Angeles. L’attore si trovava fuori città per lavoro, ma la famiglia e gli animali domestici sono stati evacuati in sicurezza. Durante un’intervista a Elizabeth Vargas Reports su NewsNation, Gibson ha dichiarato: “La buona notizia è che i miei familiari e le persone che amo stanno tutti bene… è tutto ciò che mi interessa, davvero”.

Nonostante la separazione, Gibson e Ross sono apparsi insieme pubblicamente fino a tempi recenti: nel settembre 2024, i piccoli Lucia e Lars avevano accompagnato il padre sul red carpet della première di Monster Summer a Los Angeles, a conferma di un assetto familiare che, pur cambiando forma, resta presente.

Sul fronte professionale, Mel Gibson è attualmente impegnato in The Resurrection of the Christ, seguito del controverso e celebre The Passion of the Christ del 2004. Il film uscirà in due parti, con la prima prevista per Venerdì Santo, 26 marzo 2027. Un nuovo capitolo artistico, mentre quello personale con Rosalind Ross si chiude con serenità con Lars ancora al centro di tutto.

