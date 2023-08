Monica Bellucci, le parole per Tim Burton dopo (quasi) un anno d’amore

Fonte: Getty Images Monica Bellucci, il look mannish sul red carpet è una vera ispirazione

Monica Bellucci sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista sentimentale. Sono lontani i tempi delle passerelle con l’ex marito Vincent Cassel, adesso è tempo di un amore più riservato ma che le sta comunque dando nuova linfa. Da quasi un anno fa coppia fissa con il regista Tim Burton, suo partner anche nel lavoro, e in occasione di una nuova intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar España, ha speso per lui poche ma significative parole. Le parole di una donna innamorata.

Monica Bellucci, con Tim Burton è vero amore

La sua storia d’amore con Tim Burton è sbocciata dieci anni dopo la separazione da Vincent Cassel, con cui è stata sposata per 14 anni e dal quale ha avuto le figlie Deva, che oggi ha 18 anni, e Leonie, di soli 13 anni. Una coppia molto “glamour”, sempre sulla bocca di tutti e protagonista di red carpet e copertine che ci hanno fatto sognare. Dopo c’è stato un altro amore, quello con l’artista Nicolas Lefebvre che è finito nel 2019 e da quel momento il cuore di Monica Bellucci è rimasto libero, dedicato unicamente alle figlie e al lavoro.

Ormai è certo, però, che sia tornato a battere e per un uomo molto speciale. Era stata lei stessa a confermare i rumors ma anche stavolta, intervistata da Harper’s Bazaar España, non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola per il suo nuovo compagno: “Diciamo che ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso, certo che lo è, certo che lo è…”. Una dichiarazione molto breve e senza fronzoli, che lascia intendere quanto sia grande il sentimento che la lega al regista.

In precedenza soltanto una volta aveva parlato di Burton, anche in quel caso – un’intervista a Elle France – in modo molto pacato e senza eccessi, com’è nel suo stile: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita – aveva spiegato alla vigilia delle riprese di Beetlejuice 2, in cui è stata diretta proprio dal compagno -. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Monica Bellucci, il rapporto con le figlie Deva e Leoni

Diva italiana tra le più amate di sempre, bella forse anche più di prima. A 58 anni Monica Bellucci resta il sogno proibito di tantissimi fan, l’icona di un cinema sussurrato e nel quale la fa da padrona un fascino che con il tempo è diventato sempre più intenso. Eppure non ha mai rinunciato alla sua privacy, al sacrosanto diritto di tenere per sé le questioni di famiglia nonostante la grande fama che l’ha travolta sin da giovanissima.

“La fama è un’arma a doppio taglio – ha spiegato -, suscita molta curiosità e può suscitare anche sentimenti contrastanti . Per questo mi piace restare con i piedi per terra. È vero che il mio lavoro è speciale, ma quando non lavoro mi piace condurre una vita normale: la mia famiglia, la spesa, porto le mie figlie a scuola… E se qualcuno mi incrocia e mi riconosce, gli offro il mio miglior sorriso e risalgo sul mio taxi…”.

Al di là di telecamere e red carpet, la Bellucci cerca di essere semplicemente una mamma per le sue figlie, per le quali ha espresso parole dolcissime, di amore e profonda ammirazione: “Deva trae ispirazione dalla cultura e dai mondi da cui proviene, e sta già iniziando a fare carriera. Adesso vedo come sta trovando la sua strada, lo si vede, e sono così felice di vederla ispirata da quelle cose che mi emozionano. Mi fa piacere vederla così. Leonie, la piccola di casa, come tutte le tredicenni è interessata al mondo degli influencer e dei social, nel quale cerca di coinvolgerla: “Mi dice spesso: ‘Ma mamma, davvero non la conosci? Ha 50 milioni di follower!’ E io dico: ‘Chi? Mi dispiace, non la conosco’. Anche in Leonie posso vedere che ha una grande sensibilità artistica”.