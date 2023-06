Monica Bellucci dichiara il suo amore, ma alla sfilata sbaglia tutto

Fonte: IPA Monica Bellucci in rosso ai César Awards: l’amore la rende meravigliosa

Quando ha iniziato a circolare l’indiscrezione sulla love story tra Monica Bellucci e Tim Burton in molti hanno gridato alla “strana coppia”, una di quelle che certamente non ti aspetti. Eppure sembra che la nostra iconica attrice e il regista facciano sul serio: da quel “colpo di fulmine” sarebbe nata una grande storia e le parole della Bellucci, nella sua ultima intervista a Elle France, hanno tutta l’aria di essere una dichiarazione d’amore per il nuovo compagno.

Monica Bellucci, la dichiarazione d’amore per Tim Burton

A lanciare l’indiscrezione sulla storia tra Monica Bellucci e Tim Burton era stato Paris Match che lo scorso febbraio aveva messo in bella mostra sulla copertina proprio uno scatto dell’inaspettata coppia. L’attrice e il regista erano l’una al fianco dell’altro, sottobraccio e si percepiva che tra loro vi fosse un certo feeling.

La rivista francese aveva rivelato anche qualche dettaglio in più a proposito dei due innamorati. A cominciare dal fatto che non si trattasse di un semplice flirt, ma di un amore intenso sbocciato con un vero e proprio colpo di fulmine: “È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati – si leggeva nell’articolo -. Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”.

Chiusa nel massimo riserbo, la Bellucci non aveva mai confermato quanto scritto ma adesso le sue parole a Elle France hanno tutta l’aria di essere la prima vera dichiarazione d’amore nei confronti del nuovo compagno: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita – ha spiegato nell’intervista rilasciata alla vigilia delle riprese di Beetlejuice 2, diretto proprio da Burton -. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Monica Bellucci bellissima a 58 anni ma il look non convince

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di Monica Bellucci che a 58 anni non ha perso neanche un briciolo del suo innato fascino. Sono trascorsi tanti anni da quando ci ha ammaliato con il mitico spot Dolce e Gabbana, il viso è segnato dalle rughe e lo sguardo oggi è quello di una donna matura e consapevole, di una mamma devota alla splendida figlia Deva Cassel – che le somiglia sempre più – e di una professionista che ha saputo scegliere con cura che direzione dare alla propria carriera.

Se a tutto questo aggiungiamo l’impeccabile gusto per la moda, il gioco è fatto. Unica eccezione è stato lo “scivolone” alla sfilata Jacquemus che si è svolta nei magnifici giardini di Versailles: l’attrice ha indossato per l’occasione un maxi tailleur in lino color prugna, di gran tendenza (lei è una grande fan di blazer e look mannish), ma il doppiopetto Tibau non ha convinto del tutto. Spalline e maniche esagerate, a detta di alcuni “tagliata male” o semplicemente di una taglia in più rispetto a quella della nostra diva.

Ma alla fine Monica è sempre Monica, con la sua classe sempre impeccabile. Anche se per una volta decide di concedersi un outfit più comodo e meno sensuale.