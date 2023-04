Monica Bellucci in stile mannish è una vera ispirazione

Monica Bellucci, regina assoluta dei red carpet. L'iconica attrice lo ha confermato ancora una volta alla première newyorkese di Mafia Mamma, film girato interamente in Italia e diretto da Catherine Hardwick, con il quale si prepara a tornare in forma smagliante sul grande schermo. Intanto ci ha riempito gli occhi, brillando in passerella con un look mannish che è una vera ispirazione.