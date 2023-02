Colpo di fulmine per Monica Bellucci: il nuovo (sorprendente) amore

Fonte: IPA Monica Bellucci, il maxi blazer è la nuova giacca per tutte

Si tratterebbe di un “fantastico colpo di fulmine” per Monica Bellucci. La diva e star del cinema sarebbe “innamorata”: l’indiscrezione è stata condivisa dai tabloid francesi e ripresa in Italia. Il nome del nuovo flirt? Un nome non da poco, considerando che si tratta del regista più ambito, candidato anche ai Premi Oscar per i suoi film: stiamo parlando di Tim Burton. Ma cosa sappiamo? Vediamo tutti i dettagli di questa presunta storia d’amore.

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme: l’indiscrezione

Una indiscrezione davvero dell’ultima ora: Monica Bellucci e Tim Burton sarebbero una coppia secondo i tabloid francesi. Ad avere lanciato l’indiscrezione è stato Paris Match: sulla copertina, infatti, hanno mostrato una foto dell’attrice e del regista insieme, sottobraccio, mentre passeggiano per le strade.

Manca la conferma da parte degli interessati, ma ormai tutti sono curiosi verso questa nuova coppia, che mai ci saremmo aspettati di vedere. In realtà avrebbero iniziato la frequentazione ben quattro mesi fa. Un vero e proprio colpo di fulmine per la Bellucci.

Monica Bellucci e Tim Burton: tutti i dettagli sulla storia d’amore

Si parla ufficialmente di “storia d’amore”, e non di flirt o di presunte frequentazioni. Semplicemente, quattro mesi fa, si sarebbero rivisti, dopo essersi conosciuti per la prima volta in occasione del Festival di Cannes nel 2006. Galeotto è stato il Lumière Film Festival di Lione, dove la Bellucci e Burton hanno avuto la possibilità di rivedersi.

“È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati. Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”, si legge sul tabloid.

La vita sentimentale di Monica Bellucci non è mai stata eccessivamente sotto i riflettori: dopo il matrimonio con Claudio Carlos Basso e in seguito con Vincent Cassel (e la nascita delle figlie Deva e Léonie), ha avuto una relazione con Nicolas Lefebvre. Tim Burton, invece, si è lasciato con Helena Bonham Carter nel 2014. E ora ambedue sarebbero pronti a questa nuova avventura, in attesa dell’ufficialità, che potrebbe anche arrivare dopo mesi, vista la riservatezza dell’attrice e del regista.

Chi è Tim Burton, il nuovo flirt di Monica Bellucci

Un nome che non ha di certo bisogno di presentazioni. Quel che è certo, però, è che per Burton si tratterebbe di un sogno realizzato. Al settimanale francese Gala, infatti, aveva detto: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella”.

Nato nel 1958, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore, animatore e disegnatore: Tim Burton è praticamente leggenda. Conosciuto principalmente per la capacità di rendere il cinema un misto tra fiaba e realtà, con un “prepotente” stile gotico, ha lavorato per diversi anni al fianco di Johnny Depp ed Helena Bonham Carter, sua compagna fino al 2014. Tra le pellicole indimenticabili si ricordano certamente Sweeney Todd, La sposa cadavere e Alice in Wonderland.