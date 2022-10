Monica Bellucci, il legame con le figlie Deva e Leonie: una è identica a lei

Deva, la splendida figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Monica Bellucci ha un legame strettissimo con le sue figlie, Deva e Leonie, nate dall’unione con l’ex marito, Vincent Cassel. Le ragazze, che vivono con la mamma a Parigi, somigliano ogni giorno di più a lei e una di loro, la più grande, è ormai identica all’attrice. Infatti, Deva Cassel ha già debuttato nel 2019 come modella, per una campagna pubblicitaria per Dolce & Gabbana, e da allora la sua carriera è in ascesa. Scopriamo qualcosa di più sul legame di Monica Bellucci con le sue ragazze.

Monica Bellucci, mamma chioccia

C’è chi la definisce addirittura “mamma chioccia”: e sì, perché, Monica Bellucci è una mamma molto presente nella vita delle sue figlie, nonostante i tantissimi impegni di lavoro. Le due ragazze, che vivono con lei a Parigi, sono nate dal matrimonio, terminato nel 2013, con Vincent Cassel.

E così non stupisce che spesso, in quel della capitale francese, mamma e figlie vengono paparazzate insieme: Monica sempre elegantissima, e le sue figlie più sportive. Sì, perché Deva, 18 anni appena compiuti, e Leonie, 12 anni, sono state cresciute come due adolescenti normali, sotto l’occhio vigile dei genitori, che hanno sempre detto che la loro priorità deve essere lo studio, prima di intraprendere una qualsiasi carriera.

“Sono protettiva, ma mi piace vederle spiccare il volo. Sono le persone più importanti del modo” ha rivelato la Bellucci alla rivista Gala. In passato aveva raccontato di essere una madre severa ma giusta, che ama svegliarle ogni mattina, accompagnarle a scuola, e assicurarsi che abbiano fatto tutti i compiti. Insomma, una classica mamma, nonostante l’immagine da diva che ci affascina da sempre sul grande schermo.

A parte il fugace flirt con Nicolas Lefebvre, in questi nove anni, dal divorzio ad oggi, Monica ha preferito concentrarsi sul lavoro e le sue figlie, e ha deciso, almeno per il momento, di non creare una nuova famiglia, come ha invece fatto l’ex Vincent Cassel con Tina Kunakey, che gli ha dato Amazonie, la sua terza figlia.

Chi è Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci

Nel 2004 Monica Bellucci ha dato alla luce la sua prima figlia, Deva Cassel, che oggi, raggiunta la maggiore età, è la fotocopia della sua mamma. La ragazza, che non è mai apparsa in pubblico sino al 2018, l’anno successivo ha intrapreso la carriera da modella, con la prima prestigiosa campagna pubblicitaria, per una fragranza firmata Dolce & Gabbana.

Non un caso, visto che Monica è testimonial del brand da diversi anni, ma, nonostante le iniziali accuse di favoritismi, la giovanissima ha iniziato pian piano a farsi strada in questo mondo, senza sgomitare e attendendo le sue occasioni. Ha sfilato per il brand italiano alla Milano Fashion Week, ha posato per numerose campagne pubblicitarie, ed è apparsa sulle copertine di Vogue Turchia, Bilan Luxe, Glass, Glamour e su Vogue Italia, con mamma Monica.

Quella cascata di riccioli mori, lo sguardo penetrante, quell’aria sognante, tutto ricorda la Bellucci degli esordi, e i suoi talenti non finiscono qui: le piace cantare e suonare la chitarra, e in una recente intervista ha ammesso che seguire le orme dei suoi genitori nel mondo della recitazione è un sogno nel cassetto.