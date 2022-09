Deva Cassel sfila per D&G: più sensuale di mamma Monica

Fonte: IPA Deva Cassel e Monica Bellucci

Deva Cassel, diciottenne figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è stata una delle protagoniste della recente Milan Fashion Week. La bellissima figlia d’arte, modella lanciatissima, ha infatti sfilato per Dolce&Gabbana, alla sfilata evento “Ciao, Kim“ realizzata in collaborazione con Kim Kardashian.

Deva, statuaria come i genitori, labbra carnose e lunghi capelli corvini come mamma, fasciata in una sottoveste in pizzo e calze autoreggenti, ricordava tantissimo la celebre mamma negli spot realizzati proprio per Dolce& Gabbana, di ambientazione siciliana, negli anni ’90.

La modella, arrivata a Milano insieme al fidanzato Luca Salandra e a Monica, ha catalizzato l’attenzione di fotografi e addetti al settore e rubato la scena sua mamma, da sempre amica e musa del duo di stilisti siciliani.

Non è quindi un caso se Deva è stata chiamata all’appello per la sfilata milanese, creata in collaborazione con la socialite Kim Kardashian, e che voleva essere un omaggio alle creazioni più iconiche del brand tra gli anni ’90 e 2000.