3 prodotti da usare per una chioma splendente (a ogni età) come quella di Monica Bellucci

Ammettiamolo: i capelli lunghi sono bellissimi e se curati e lucenti stanno bene davvero a tutte, a prescindere dall’età. Sì, perché a differenza della tendenza comune che vuole un taglio corto una volta superata la soglia dei 50, le star hanno dimostrato che questa credenza è ormai ampiamente superata.

Sostenitrice della libertà di scegliere il taglio che fa sentire meglio è la 57enne Monica Bellucci che a Venezia per presentare il film fuori concorso “Siccità”, sul red carpet ha incantato i suoi fan e tutti i fotografi sfoggiando una chioma lunga, castana e mossa, confermando un’eleganza senza tempo.

Il segreto per avere capelli in salute, sempre alla moda e curati, da lasciar cadere sulle spalle, come Monica Bellucci, Demi Moore e Jennifer Lopez (splendide cinquantenni che hanno molto da insegnare in fatto di look), sta tutto nell’utilizzo di prodotti mirati all’idratazione e alla lucentezza, ma soprattutto alla portata di tutte.

Per avere una chioma da vera star ecco i must have da inserire nella beauty routine.

Il trattamento Olaplex per avere capelli da star

Amato dalle star over 50, il trattamento Olaplex N° 3 si prende cura dei capelli stressati dal sole e da trattamenti aggressivi, proteggendoli, riparandoli e rigenerandoli. La formula a base di estratti vegetali viene assimilata in profondità fin dalla prima applicazione per poi agire giorno dopo giorno. In questo modo la fibra capillare ricostruita non avrà più un aspetto rovinato, ma sarà sana e lucente. Non è necessario rivolgersi a un professionista, il trattamento Olaplex N° 3 da fare comodamente a casa è alla portata di tutte perché costa meno di 25 euro, niente male per un risultato da star!

Il best seller per capelli lucenti

La chioma impeccabile e lucente di Monica Bellucci sfoggiata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia è un vero e proprio sogno che anche tu puoi realizzare facilmente inserendo nella tua beauty routine Kérastase Elixir Ultime olio originale. L’olio nutriente e senza risciacquo può essere applicato subito dopo lo shampoo, quando stiamo per realizzare la piega perché protegge dal calore fino a 230° o quando compaiono le prime doppie punte. Un vero e proprio prodotto passe-partout in grado di contrastare l’effetto crespo e caratterizzato da una piacevole profumazione. In questo modo i tuoi capelli saranno perfetti e avranno un profumo intenso prolungato. Che siano super lisci, mossi o al naturale l’importante è che ti facciano sentire più sicuri e che siano sani.



Per capelli impeccabili e low cost

Un trattamento completo, ristrutturante, in grado di dare una nuova luce alla nostra chioma e low cost? Revlon Professional UniqOne Classic è tutto questo a un prezzo contenuto per risultati degni di una star alla moda ed elegante come Monica Bellucci. Il trattamento per capelli senza risciacquo agisce rapidamente sia sulle chiome bagnate che su quelle asciutte perché racchiude al suo interno tutti i benefici di cui i capelli hanno bisogno. La capigliatura sarà setosa, morbida e lucente perché questo prodotto ripara dai raggi UV e previene le doppie punte. Perfetto anche sui capelli asciutti, regala corpo e volume alla piega senza appesantirla, ma in grado di durare nel tempo.

