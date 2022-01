Deva Cassel, magnifica con l’abito viola su Instagram: è una Venere

Deva Cassel e Leni Klum, le figlie celebri conquistano Venezia

Che si tratti di campagne pubblicitarie, sfilate o shooting, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è ormai una modella di spicco, pronta a seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo.

Degna erede della bellezza della mamma, da cui ha ripreso i lineamenti delicati e la cascata di capelli castani, Deva ha cominciato molto presto con scatti e passerelle.

Insomma, non ha ancora compiuto diciotto anni, ma ha tutte le carte in regola per sfondare, come dimostra l’ultimo scatto postato sui social.

Deva Cassel, la foto su Instagram: una Venere

La diciassettenne è da sempre molto riservata, per cui preferisce condividere coi suoi follower solo scatti professionali che ne catturano il fascino. Non fa eccezione l’ultima foto pubblicata sui social, in cui la modella è un vero e proprio tripudio di bellezza.

Nella foto Deva si mostra fasciata in un abito lungo, dalla tonalità violetta e firmato Dolce&Gabbana, che ne segna audacemente il fisico tonico, scoprendo di riflesso anche le spalle.

L’immagine cattura contemporaneamente il suo sguardo ipnotico, valorizzato da un trucco minimal, incorniciato dai lunghi capelli castani. La splendida figlia della Bellucci ha detto addio alla sua chioma liscia, osando con una piega voluminosa che ne esalta al massimo i lineamenti di un viso praticamente perfetto.

Immancabile il pieno di cuori e commenti estasiati alla foto inedita.

Il nuovo taglio di capelli di Deva

La giovane modella si ispira nel look a mamma Monica Bellucci, da cui ha ereditato anche la chioma lunga e fluente, sempre in un castano scuro e naturale.

Un taglio che la giovane Cassel ha rivisitato in chiave contemporanea, agli inizi del 2022. La giovanissima infatti sfoggia da qualche tempo un taglio capelli scalati cool e versatile, che anticipa le tendenze dell’anno.

Deva ha scelto una scalatura che riguarda solo la parte finale dei capelli, e che dona movimento alla parte, regalando al viso un’immagine – se possibile – ancora più sensuale.

Deva Cassel, testimonial Dolce&Gabbana

Il motivo per cui Deva Cassel ha cambiato look è la nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana, maison di cui è testimonial da anni, come dimostra l’ultima foto postata sui social.

La figlia di Monica Bellucci ha regalato ai suoi fan anche un altro scatto, in cui mostra in maniera più esaustiva il nuovo look, coi capelli ricci sullo sfondo di un panorama mozzafiato, indossando per l’occasione un abito floreale sui toni del lilla, con maniche trasparenti e minigonna a balze.

La giovane modella, che è riservatissima anche nelle faccende di cuore, nessuna foto col fidanzato, il modello italo – francese Luca Salandra, con cui ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia (vero debutto pubblico per la coppia), nei pochi momenti di vita quotidiana condivisa coi fan non ha problemi a mostrarsi anche senza trucco.

La Cassel rivela difatti una bellezza naturale al 100%, lontana dagli artefici di filtri e derivati, dimostrando così di non sbagliare mai un colpo.

Non è un caso, infatti, che la giovane Deva sia da tempo fonte d’ispirazione per le coetanee e non, da degna erede della diva – mamma, simbolo inarrivabile della bellezza mediterranea.