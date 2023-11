Fonte: IPA Festa del Cinema di Roma, Monica Bellucci e Tim Burton, amore e red carpet

Meravigliosa, affascinante e ancora bellissima. Monica Bellucci ha moltissime doti ma è molto riservata. Sentirla parlare del suo amore per Tim Burton, col quale forma una splendida coppia da qualche mese, è quindi un evento più unico che raro. E gli ha rivolto parole bellissime, che si legano a un periodo particolare della sua vita in cui ha raggiunto nuove consapevolezze, soprattutto nel rapporto con le sue figlie Deva e Léonie che oggi hanno 19 e 13 anni.

La verità sul rapporto con Tim Burton

Vederli sfilare insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ci ha fatto sognare. Monica Bellucci e Tim Burton hanno sorriso ai fotografi e si sono mostrati affiatatissimi, senza eccessi, proprio come piace a loro. A confermarlo è stata lei, nel corso di una lunga intervista concessa a Corriere della Sera, in cui ha parlato un po’ più approfonditamente del loro rapporto: “È sempre difficile parlare di un incontro privato. Posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice”.

Del suo amore per lui aveva parlato anche a Elle France in occasione del lancio di Bettlejuice 2, in una delle prime dichiarazioni seguite all’uscita allo scoperto come coppia: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Il legame con la figlia Deva

La vita di Monica Bellucci è piena d’amore. Per Tim Burton, certo, ma anche per le due figlie Deva e Léonie che ha avuto con l’ex marito Vincent Cassel nel 2004 e nel 2010. Con la maggiore, ha un rapporto molto particolare basato sull’affetto ma anche sulla grande stima che provano l’una per l’altra, esplosa dopo il ruolo che ha ricoperto in La bella estate di Luca Luchetti: “L’interpretazione di Deva mi ha colpito molto e mi ha emozionata. Ho trovato il film delicato, sensibile, profondo, elegante, e per lei una esperienza importante. Anche Il Gattopardo per lei è un’esperienza bellissima. E sta continuando a lavorare pure nel mondo della moda. Penso sia giusto che faccia le sue esperienze libera, senza sentirsi un peso sulle spalle. Sa già che la barra per lei è più alta perché è figlia di”.

Sul tempo che passa, invece, ha sempre avuto una visione tutta sua. Non teme di invecchiare e, anzi, affronta questo nuovo tempo della sua vita con grande energia. Ora che le sue figlie sono adulte, poi, guarda avanti con occhi del tutto diversi: “Io sono come tutti. Mi dico che fare la guerra con qualcosa che è troppo più potente di noi è inutile. Ognuno ha il suo modo di far fronte al tempo che passa, ma già quando dici che il tempo sta passando sei fortunata. Io mi sveglio e sto bene e le mie figlie stanno bene e penso che questa sia la cosa più importante”.