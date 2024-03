È morto Pasquale, il padre di Monica Bellucci: Umbria in lutto per la sua perdita avvenuta dopo una lunga malattia

È morto Pasquale, il padre di Monica Bellucci e molto conosciuto a Lama, la frazione di San Giustino dove era rimasto a vivere con la sua famiglia. L’uomo, che si è spento presso l’Ospedale di Città di Castello dov’era ricoverato, aveva 86 anni ed era malato da tempo. La popolazione si stringe così intorno alla moglie Brunella Briganti, che ha trascorso tutta la vita al suo fianco.

Chi era Pasquale Bellucci

Il padre di Monica Bellucci aveva lavorato come impiegato in una ditta di trasporti. Nonostante sia stato evidentemente lontano dal mondo dello spettacolo, dove la sua unica figlia è invece famosissima, l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte sebbene avesse deciso di non trasferirsi mai da Lama, proprio dov’è nata e cresciuta anche lei. Qui era rimasto a vivere con Brunella Briganti, sua moglie e madre dell’attrice con cui l’accoglieva ogni volta che lei decideva di fare ritorno nella sua terra d’origine.

Non sono invece note le cause della sua scomparsa, ma si sa che era ricoverato in ospedale. Era malato da tempo e aveva 86 anni. Nonostante fossero i genitori di una delle attrici italiane più amate e più famose al mondo, hanno sempre amato la riservatezza e vivere nel piccolo centro dove avevano formato la loro famiglia.

Il rapporto di Monica Bellucci con l’Umbria

L’attrice vive lontana dall’Italia ormai da molti anni, ma per le vacanze è solita tornare a casa. Non è infatti raro vederla passeggiare lungo le vie della sua città e sempre insieme ai suoi genitori, Pasquale e Brunella, che raggiungeva spesso quando il lavoro le permetteva un po’ di tempo libero. E, ora che suo padre non c’è più, è difficile che le sue abitudini cambino.

“Le mie amiche sono attrici, giornaliste, scrittrici, medici, avvocate, donne normali. Ne ho alcune ancora dai tempi del liceo classico a Città di Castello”, aveva raccontato della sua terra d’origine, l’unica nella quale può permettersi di essere solo Monica. È quello che sta cercando di insegnare alle sue figlie, Deva e Leonie, che vivono con lei a Parigi. La maggiore delle due sta seguendo le sue orme, muovendosi tra cinema e moda, mentre da quale tempo è legata a Saul Nanni.

L’attrice è stata in Umbria anche per le vacanze di Natale, che ha trascorso insieme ai suoi genitori. Erano soliti uscire tutti insieme a cena e, per le vie di Lama, lei può tornare a essere se stessa. Da tanti anni vive a Parigi, dove sono nate le due figlie avute dall’attore Vincent Cassel, ma non esclude di poter cambiare vita. Il suo rapporto con il tempo che passa è comunque molto sereno, nonostante sia consapevole che la bellezza è destinata a sfiorire. È infatti pronta a ogni evenienza, anche a interpretare ruoli che meglio si addicano alla sua età.

Il legame con le sue figlie è oggi molto particolare, ma diverso da quello che lei ha avuto con i suoi genitori, lontanissimi dal suo mondo ma sempre pronti a farla sentire a casa tutte le volte che aveva bisogno di riprendere contatto con l’Umbria, che le è rimasta nel cuore.