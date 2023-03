Ode a Deva Cassel, ancora più bella di mamma Bellucci

Deva, la splendida figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

“Affaire de famille ❤️” “È un affare di famiglia”, scriveva a luglio 2021 Vincent Cassel, postando una foto dell’ex moglie Monica Bellucci e della loro primogenita Deva, modella in via di affermazione sulle orme della celebre e bellissima mamma.

Vale a dire: è una questione di DNA. Perché se sei figlia di una delle donne più belle e sexy al mondo, e di uno degli attori più affascinanti, per male che ti dica qualcosa di buono per forza lo erediti. E nel caso di Deva, si può ben dire che ha preso tutto, assemblando alla perfezione i lineamenti disegnati di mamma e lo sguardo penetrante di papà. Che uniti a 173 cm di altezza e alla freschezza dei suoi 19 anni, la rendono una ragazza meravigliosa, corteggiata dagli stilisti, invitata sulle passerelle più importanti, fotografata e applaudita. Manca ancora il cinema e poi Deva a nemmeno 20 anni, può dire di aver raggiunto e superato la celebre mamma.

Oggi, vedendola calcare con sicurezza le passerelle, posare davanti agli obiettivi con lo sguardo consapevole di tutta la sua bellezza e fascino, possiamo solo dire che Deva è, se possibile, ancora più bella di Monica.

Alle recenti Paris Fashion Week, di gennaio e inizio marzo 2023, è stata protagonista per Dolce & Gabbana e Dior, brand che negli anni hanno avuto la Bellucci come musa e testimonial e adesso “coccolano” Deva come perfetta erede di tanta bellezza. Vedere per credere!

