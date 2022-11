Monica Bellucci a “Domenica In”: “Non sono per niente giovane”. La nuova vita a 58 anni

Fonte: IPA Monica Bellucci, l’antidiva (e mamma apprensiva) che non ha paura delle rughe

“Non ti ho mai visto così bella”: così Mara Venier ha accolto Monica Bellucci nel suo salotto, quello di Domenica In, dove l’attrice si è raccontata, parlando della sua sfavillante carriera, della sua nuova vita e dei progetti che stanno animando le sue giornate.

Domenica In, Monica Bellucci e la nuova vita a Parigi

Bellissima ed elegante, Monica Bellucci è approdata con tutto il suo fascino e la grazia che l’hanno resa una diva amatissima dal pubblico negli studi di Domenica In. L’attrice è stata ospite di Mara Venier per raccontare la sua nuova vita, che a 58 anni le sta regalando tantissime soddisfazioni.

“È un bel momento, mi sento bene come donna, sono una mamma felice. Quando i tuoi figli stanno bene non può che andare bene”, ha confessato la Bellucci. E poi ha parlato, oltre che dei nuovi progetti che la stanno tenendo impegnata, anche della sua nuova vita. La modella infatti ha deciso di mettere radici a Parigi, e vivere un’esistenza “normale” per lei e per le sue ragazze, vicina anche a Vincent Cassel e quanto più lontana dai riflettori: “I figli hanno bisogno di quotidianità e ho scelto Parigi perché anche il loro padre era lì e mi sembrava giusto così, che avessero un contatto con entrambi”.

L’Italia però è sempre nel suo cuore, confessando di essere molto legata alla sua grande famiglia: “La provincia mi ha molto protetta quando ero giovane, ma allo stesso tempo mi ha dato l’opportunità di voler girare il mondo e vedere cosa c’era fuori”.

Monica Bellucci, la sua bellezza senza tempo e le parole su Deva

Per Monica Bellucci il tempo sembra non passare mai: l’attrice e modella ha ripercorso insieme a Mara Venier alcune delle tappe fondamentali della sua carriera, che ancora oggi non smette di regalarle soddisfazioni e successi: “Penso che la passione nella vita è la cosa più importante, è quello che ti dà la forza di vivere: mettere l’amore nelle cose che facciamo“, ha confessato.

La conduttrice ha ammesso di avere oggi un rapporto meraviglioso con i suoi nipoti, che le danno la forza di andare avanti ogni giorno, dicendo alla Bellucci: “Tu sei ancora molto giovane”. Immediata la replica dell’attrice: “Non sono giovane per niente, ma ho due figlie che guardo crescere ed è bello vedere che spiccano il volo e si guadagnano la loro indipendenza”.

Ovviamente era impossibile non fare riferimento alla figlia Deva Cassel, che ha deciso di intraprendere la stessa strada di mamma Monica. “È avvenuto tutto in modo molto naturale – ha raccontato la Bellucci – è un lavoro che le piace moltissimo e che ama fare. Ama viaggiare, adesso è arrivata la sua prima esperienza con il cinema”. La ragazza sarà infatti tra i protagonisti del film La bella estate, trasposizione cinematografica del romanzo di Cesare Pavese diretto dalla regista italiana Laura Luchetti.

È innegabile che per l’attrice le figlie siano motivo di grande orgoglio e infinita gioia: “Le mie bambine sono arrivate come un regalo meraviglioso nella mia vita, Deva e Leonie sono la mia luce. Non so cosa decideranno di fare in futuro, ma entrambe hanno una grande sensibilità artistica”.

Nella vita di Monica però c’è anche spazio per l’amore, quello con la a maiuscola: “Non si deve mai mollare, e i giardini segreti sono importanti: la donna è viva!“.