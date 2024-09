Victoria López-Quesada, le foto delle nozze da favola della damigella di Letizia di Spagna

Fonte: IPA Victoria López-Quesada ed Enrique Moreno de la Cova si sono frequentati per un paio d'anni prima di convolare a nozze il 31 agosto 2024

Vent’anni fa fu una delle protagoniste indiscusse del matrimonio di Re Felipe e Letizia Ortiz. Le immagini di quella bambina bionda di sette anni che faceva parte del corteo e si beccò i calci del dispettoso Felipe Juan Froilan, figlio dell’Infanta Elena, fecero il giro del mondo. Oggi Victoria López-Quesada è una donna di 27 anni che ha coronato il suo sogno d’amore: il 31 agosto ha sposato Enrique Moreno de la Cova. Lo ha fatto circondata da familiari e amici. Non è mancato il Re, padrino della sposa nonché suo testimone di nozze: Victoria ha fatto di tutto per adattarsi all’agenda del sovrano spagnolo.

Chi è Victoria López-Quesada e chi è il marito Enrique Moreno de la Cova

Victoria López-Quesada ha nobili natali in quanto è una discendente diretta di Alfonso XII. È la figlia del banchiere Pedro López-Quesada, uno dei migliori amici di Re Felipe, e Cristina de Borbón y Orleans, imparentata con la famiglia reale nonché una delle amiche più care dell’Infanta Cristina. Il nonno materno di Victoria era l’Infante Don Carlos, cugino di primo grado del Re Emerito Juan Carlos. Victoria ha un fratello minore, Pedro López-Quesada, che ha 21 anni e che frequenterà nei prossimi mesi la Scuola Militare Navale di Marín insieme a sua cugina, la Principessa Leonor.

Discrezione e intelligenza sono da sempre i punti forti di Vic, così come la chiamano le persone della sua cerchia più ristretta. Laureata con lode in Economia e Gestione Aziendale, con una specializzazione nel settore dello sport e dell’intrattenimento, tra i suoi ultimi progetti c’è il lancio di Anansi Africa, con il quale sta aiutando a importare prodotti artigianali realizzati da donne ghanesi.

Fonte: IPA

Enrique Moreno de la Cova, il marito di Victoria López-Quesada, è invece figlio di Enrique Moreno de la Cova Maestre – direttore di Endesa Andalucía e mecenate della Fondazione San Telmo – e della pittrice Cristina Ybarra y Sáinz de la Maza. Da parte materna è nipote del defunto Conte di Ybarra mentre il nonno paterno era Félix Moreno de la Cova, sindaco di Siviglia negli anni ’60.

Inoltre, i genitori di Enrique – che si occupa di finanza – sono proprietari di uno dei palazzi più imponenti dell’Andalusia, il palazzo di Portocarrero, situato in provincia di Cordova. I novelli sposi si sono frequentati per circa due anni prima di giurarsi amore eterno.

Fonte: IPA

Il matrimonio da principessa di Victoria López-Quesada

Sia la cerimonia che il banchetto si sono svolti nella tenuta di Soto Mozanaque, vicino Madrid. Re Felipe è arrivato alla guida di un’auto insieme alla sorella, l’Infanta Cristina alla quale si è riavvicinato nell’ultimo periodo dopo alcuni anni di incomprensioni. C’erano anche la Regina Sofia e l’Infanta Elena. Non era presente all’evento Re Juan Carlos mentre la Regina Letizia è volata a Parigi per supportare gli atleti spagnoli impegnati alle Paralimpiadi. Assenti pure le Principesse Leonor e Sofia.

Tra i 400 invitati al matrimonio di Victoria López-Quesada spiccavano poi: il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida e sua moglie Teresa Urquijo, cugina della sposa; Fernando e Carlos Fitz-James Stuart, insieme alle loro mogli, Sofía Palazuelo e Belén Corsini; Kubrat e Carla dalla Bulgaria, oltre ai Duchi di Calabria, parenti diretti di Victoria.

Fonte: IPA

Il look della sposa: pizzo e tiara da tradizione

Victoria López-Quesada ha sfoggiato una creazione di Lorenzo Caprile, lo stesso stilista spagnolo scelto da sua madre trent’anni fa. Un capo molto elegante e sofisticato, un abito lineare con fiori applicati sotto il seno, con il quale Victoria ha dimostrato grande classe e raffinatezza nel giorno più importante della sua storia d’amore con Enrique.

A impreziosire il look nuziale gli accessori scelti dalla figlioccia del Re: un candido velo in pizzo che si tramanda di generazione in generazione nella sua famiglia e una tiara di diamanti, la stessa che Cristina de Borbón-Dos Sicilias ha mostrato nel giorno del suo matrimonio con Pedro López-Quesada, celebrato nel 1994.

Fonte: IPA

Molto raffinata anche la madre della sposa, che ha optato per un lungo abito verde: a dare luce alla mise una collana di perle e orecchini abbinati, cimelio di famiglia, e una spilla di diamanti con una M e una Y, appartenuta all’Infanta María Isabel di Orleans, sorella della regina María de las Mercedes, prima moglie di Alfonso XII.