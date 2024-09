Letizia di Spagna scatenata alle Paralimpiadi, la complicità con gli atleti e il tifo dagli spalti

La Regina Letizia è arrivata a Parigi per fare il tifo per gli atleti spagnoli delle paralimpiadi

Fonte: IPA Letizia di Spagna

La Regina Letizia è una grande appassionata di sport e non perde mai l’occasione per godersi lo spettacolo di una gara avvincente. Nel mese di agosto è stata a Parigi a far il tifo per gli atleti della delegazione spagnola nel corso dei Giochi Olimpici 2024. In questi giorni, la reale è tornata nella capitale francese per stare al fianco dei campioni delle Paralimpiadi.

Letizia di Spagna alle Paralimpiadi

Dopo aver incantato la folla con gli eleganti look sfoggiati durante le celebrazioni per le Olimpiadi di Parigi, Letizia è tornata in Francia in una veste più casual. Impegni istituzionali l’hanno costretta a perdere la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, ma la regina è arrivata in città il 31 luglio con l’intenzione di restarci ben più di giorno, da trascorrere supportando i campioni spagnoli che da Parigi sognano di tornare a casa con una medaglia.

Dopo un affettuoso incontro con la First Lady Francese Brigitte Macron, con cui Letizia nutre da tempo un rapporto di sincera stima, la regina spagnola si è dedicata completamente ai suoi atleti. Nei suoi primi due giorni di permanenza a Parigi ha presento parte a più eventi possibili: era in prima fila sugli spalti durante la partita di pallacanestro maschile, quella di ciclismo e alle competizioni di nuoto.

Il tifo scatenato e la complicità con gli atleti

Niente vezzi da testa coronata, Letizia in Francia è una vera tifosa e anche il look lo dimostra. L’attenzione deve essere sugli atleti, e così la regina prova a passare inosservata con outfit casual e discreti. Jeans, sneakers – le sue preferite che simulano la camminata a piedi nudi – e t-shirt sportive rubate al team ufficiale. Make-up al minimo e capelli al naturale. Letizia punta a essere comoda, senza impicci per poter esultare come si deve di fronte ai successi dei suoi campioni.

Fonte: IPA

Le foto ufficiali la mostrano in piedi sugli spalti, pronta ad applaudire e – quando l’occasione lo richiede – anche saltare con entusiasmo. E, a gara conclusa, Letizia corre a fare personalmente le congratulazioni ad ogni singolo atleta. Al momento, la delegazione spagnola si trova in dodicesima posizione nel medagliere, con 11 medaglie in totale, di cui 3 ori e 8 bronzi.

Anche Kate, come Letizia, segue le Paralimpiadi

La regina Letizia non è l’unica reale a seguire appassionatamente le Paralimpiadi. Anche la principessa inglese Kate Middleton non si perde una competizione. In vacanza con il marito William e i figli nel castello di Balmoral, in Scozia, Kate ha interrotto il silenzio che è solita mantenere nel periodo estivo per lanciare un importante messaggio sui social. Un messaggio rivolto proprio agli atleti dei giochi paralimpici.

“Non vediamo l’ora di vivere altre settimane di sport incredibile. Auguriamo buona fortuna ai nostri atleti dei Giochi Paralimpici e a tutti coloro che gareggeranno a Parigi 2024” ha scritto la principessa. Che, ancora sottoposta alle cure per la malattia da cui è affetta, dovrà guardare i giochi da casa, senza però rinunciare all’entusiasmo che le abbiamo già visto mostrare poco tempo fa Wimbledon, dove è arrivata per seguire la finale in compagnia della piccola Charlotte.