Reali di Svezia, finalmente tutti insieme: la foto della reunion su Instagram

editato in: da

Sofia di Svezia è mamma per la terza volta

L’estate è la stagione dell’amore e… delle reunion. Ed è così che è stato anche per i Reali di Svezia, che si sono ritrovati tutti insieme per trascorrere delle belle e rilassanti vacanze in compagnia di tutta la famiglia.

La residenza sull’Isola di Öland si è aperta per tutti i Royal, compresa la secondogenita Madeleine che vive in Florida e che è tornata proprio per stare insieme ai più cari. E questa gioia così incontenibile non poteva che essere immortalata con uno scatto, con il quale hanno augurato una felice estate a tutti i sudditi e all’intero mondo social.

L’immagine di famiglia è stata scattata da Jonas Ekströmer, con il re Carl Gustav e la moglie Silvia al centro. Sono presenti tutti i figli e i nipoti. Immancabile Victoria, erede al trono, con suo marito Daniel Westling e gli amati figli Estelle e Oscar. L’affascinante Carl Philip e Sofia sono immortalati con i tre figli: Alexander, Gabriel e Julian, l’ultimo arrivato della famiglia. La coppia ha festeggiato l’arrivo del terzo bambino a marzo 2021 e, quindi, per lui è la prima vera foto di gruppo insieme ai sovrani, agli zii e ai cuginetti.

E, dopo molto tempo, c’è anche Madeleine, residente in Florida con il marito Christopher O’Neill e i figli Leonore, Nicholas e Adrienne. Il suo ritorno era atteso da tempo, prolungato dall’emergenza sanitaria che non le ha permesso di mettersi in viaggio subito. Il ricongiungimento Reale è stato festeggiato anche da lei, attraverso uno scatto bellissimo postato su Instagram che ritrae la sua primogenita.

Un ritratto che sa di vacanze, quello dei Reali svedesi, che ora possono tornare alle loro vite, anche se prima hanno voluto riunire la famiglia per la foto di rito.

Carl Gustav ha, inoltre, già pensato al futuro dei suoi eredi, decidendo per un drastico ridimensionamento della monarchia che impone i titoli di “Altezze Reali” solo a Estelle e Oscar. Tutti gli altri sono Principi e Principesse e non obbligati a impegni istituzionali, così che possano vivere la loro vita liberi da ogni condizionamento. Per il momento, la loro unica incombenza è quella di giocare tra cugini, con i quali formano un gruppo piuttosto affiatato.