Sofia di Svezia, su Instagram nuove foto dei suoi “splendidi Principi”

editato in: da

Sofia di Svezia è mamma per la terza volta

È un momento magico per Sofia di Svezia, moglie e madre orgogliosa e sempre più splendida. La Principessa ha condiviso in queste ore due bellissimi scatti in bianco e nero, che ritraggono tutti gli uomini della sua vita: il suo Principe Carlo Filippo e i figli che entrambi amano alla follia.

Nelle foto c’è anche l’ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Julian che è nato lo scorso 21 marzo. Alexander, il primogenito di quattro anni, e Gabriel, che ne ha uno in meno, sono due Principini felici e orgogliosi di questo nuovo arrivo e questi scatti non lasciano alcun dubbio.

La prima foto ha per protagonisti proprio i tre piccoli Reali Alexander, Gabriel e Julian. I fratelli maggiori abbracciano il piccolo e gli sorridono dolcemente, mentre Julian sembra proprio gradire questa dose di coccole extra. Sebbene abbia pochi giorni ha uno sguardo vispo e intelligente. A dir poco adorabile.

Scorrendo il post della splendida Principessa Sofia, arriva il pezzo forte. Una foto, sempre in bianco e nero, che questa volta ritrae i tre fratellini Reali insieme al papà, il Principe Carlo Filippo. Il terzogenito Julian schiaccia un pisolino, stretto nel tenero abbraccio del primogenito Alexander, mentre Gabriel sorride, disteso sul letto al loro fianco. A vegliare su di loro c’è il papà, che compie un gesto semplice quanto importante e ricco di significato. Il Principe Carlo Filippo di Svezia tiene una mano sul fianco di Alexander, mentre l’altra accarezza dolcemente la testolina di Gabriel.

Non c’è alcun dubbio che la Principessa Sofia di Svezia abbia tutte le ragioni per essere tanto felice. “La vita mi ha dato non solo uno, ma quattro splendidi principi“, ha scritto nella didascalia del post, concludendo con un ringraziamento per tutti gli auguri e le congratulazioni ricevute dall’annuncio della nascita di Julian.

I Reali svedesi avevano annunciato la lieta notizia a dicembre 2020, pubblicando una foto sulla pagina Instagram ufficiale della Famiglia Reale. “Siamo felici ed entusiasti e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio”, aveva scritto la coppia in quell’occasione.

La nascita di un figlio è un lieto evento che porta tanta gioia in un padre e una madre. Ma a maggior ragione lo è stato per i due Principi di Svezia che nei mesi scorsi hanno dovuto fare i conti con l’incubo che da un anno coinvolge tutto il mondo. Alla fine del mese di novembre 2020, infatti, la coppia aveva iniziato a manifestare dei sintomi influenzali per poi risultare positivi al Covid 19. Un periodo di quarantena, i dovuti controlli ma per fortuna sia Sophia che Carlo Filippo si sono ripresi in breve tempo.

La storia d’amore tra la Principessa Sofia di Svezia e il Principe Carlo Filippo è una favola che continua a far sognare tutti. Lei ex attrice e modella, lui figlio cadetto dei Reali di Svezia e inguaribile dongiovanni, stando a quanto si diceva. Fino a prima di conoscere lei, la donna che con la sua bellezza e la sua dolcezza ha saputo conquistare il suo cuore. E adesso si godono la splendida famiglia che hanno costruito insieme.