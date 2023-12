Fonte: IPA Principessa Victoria di Svezia

È stata rilasciata la cartolina di Natale dei reali di Svezia. Pubblicato il ritratto ufficiale per gli auguri ai sudditi, in occasione delle festività. La famiglia torna così a mostrarsi più unita che mai. Vittoria di Svezia si accoda così a Letizia e Felipe e anche William e Kate, che sono stati i primi in questa stagione di cartoline regali. La speranza è anche quella di ripartire e tenere ben lontane le voci su una possibile crisi.

Cartolina di auguri di Vittoria di Svezia

Le tradizioni si rispettano, soprattutto se si parla di famiglie Reali. Il protocollo è tutto, quando si indossa una corona. Vittoria di Svezia e famiglia non fa dunque un passo indietro e propone il suo ritratto di famiglia, che diventa una cartolina natalizia per tutti i sudditi.

Come detto, i primi a proporre la versione 2023 degli auguri natalizi sono stati William e Kate, apparsi in bianco e nero con i loro figli al fianco. Spazio poi a Letizia e Felipe, che hanno scelto una foto speciale, dedicata alla maggiore età della figlia Leonor, che quest’anno ha prestato giuramento e si prepara per il trono, in futuro.

La famiglia Reale svedese ha optato per un video, anche se ovviamente circolano fotogrammi dello stesso, che rendono il tutto una perfetta cartolina. Il filmato è adorabile e sa di famiglia unita e amorevole, nonostante il gran numero di voci circolate.

Si sono immortalati tra le mura di casa, ovvero del palazzo reale di Stoccolma, ovviamente addobbato per l’occasione. Un Natale nel quale tutti loro sono stati coinvolti, cimentandosi in ghirlande e segnaposti, così da respirare il vero spirito di queste festività: lo stare insieme alle persone amate.

Terminati i lavoretti, si sono posti dinanzi alla telecamera, facendo gli auguri al popolo svedese in coro. I principi ereditari e i loro figli hanno poi invitato tutti a visitare il castello, tranne il 24 e il 25 in cui le porte resteranno comprensibilmente chiuse.

I look di Natale

Decisamente glamour la principessa Victoria, che è apparsa nel video degli auguri di Natale con un indosso un abito lungo in lana nera a costine. Il brand scelto per l’occasione è stato Soft Goat Cashmere. Il tutto abbinato a una cinta in pelle, firmata Bottega Veneta.

Completo gessato doppiopetto, invece, per suo marito Daniel Westling, che si è tenuto bene al caldo con un maglione a collo alto, invece di optare per una camicia. Volgendo lo sguardo verso i loro figli, invece, Estelle ha scelto un pullover color panna, firmato Lisa Yang, abbinato a una gonna bianca e rossa, realizzata in tweed, del brand Patachou. Una gran cura dei dettagli, con ballerine molto belle e calzamaglie bianche. A completare il quadretto di famiglia è stato poi il principe Oscar, che ha indossato un maglione tipicamente natalizio. È probabilmente quello che ha ottenuto maggior apprezzamenti online, considerando quanto risultati adorabile.

Le voci sul tradimento

Il 2022 è stato un anno complesso per la famiglia reale di Svezia. Si è parlato a lungo di crisi profonda tra la futura regina Victoria e il marito Daniel Westling. Si sono così ritrovati a dover rispondere, andando contro quelle che sono le loro abitudini e, di fatto, il protocollo.

Il post social, che li vede insieme in una foto di rito, spiega come Victoria e suo marito Daniel non siano soliti rispondere a voci scatenate dai tabloid. I gossip sono stati definiti infondati e in grado di colpire la loro famiglia duramente, il che non è più tollerabile.

Ma cosa sarebbe successo? Ufficialmente nulla, come detto. La rivista tedesca Frau, però, aveva al tempo sottolineato come Carina Bergfeldt avesse un debole per Daniel. Si tratta di una nota giornalista, corrispondente della televisione svedese, che si era lasciata andare a un commento: “Penso che sia un uomo figo”.