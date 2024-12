Fonte: Getty Images Carlo e Camilla d'Inghilterra

Il Natale è alle porte e tutte le case reali d’Europa si stanno preparando per vivere questo momento così importante dell’anno. Di recente Kate Middleton è stata la padrona di casa del tradizionale concerto di Natale dell’Abbazia di Westminster, che ha avuto luogo lo scorso 6 dicembre 2024, alla presenza di diversi membri della Famiglia Reale Inglese.

Re Carlo e la Regina Camilla, invece, hanno deciso di augurare Buone Feste a tutti i loro sudditi attraverso la tradizionale cartolina natalizia, per cui hanno selezionato una foto molto diversa da quella scelta, per la stessa occasione, lo scorso anno. Lo scatto per la missiva augurale del 2024, infatti, ha anche uno stretto legame con il periodo difficile, vissuto quest’anno dal sovrano.

Re Carlo, la particolare foto scelta per la cartolina di Natale

L’atmosfera natalizia continua a sentirsi ovunque nel mondo. Le città si stanno colorando di luci e gli alberi di Natale troneggiano nelle piazze principali. Nel Principato di Monaco, Charlène e il Principe Alberto hanno inaugurato le luminarie natalizie, mentre la Famiglia Reale Olandese ha posato per uno scatto augurale.

Anche la Regina Camilla e Re Carlo III d’Inghilterra hanno deciso di rilasciare una cartolina d’auguri per le feste natalizie, come da tradizione, svelandola in anteprima sul canale Instagram ufficiale del Palazzo Reale. Per la missiva augurale del 2024 è stata scelta una fotografia, scattata ad aprile che vede la coppia reale sorridente davanti all’obbiettivo del fotografo. La foto scelta è di Millie Pilkington e risale a un momento cruciale dell’ultimo complicato anno del sovrano.

Re Carlo III, infatti, ha dovuto combattere una sfida importante nel corso dei primi mesi del 2024, visto che gli è stato diagnosticato un tumore. Dopo un lungo periodo lontano dagli eventi ufficiali, il sovrano ha ripreso i suoi impegni proprio nel mese in cui è stata scattata la fotografia che ora è stata selezionata per inviare i migliori auguri della coppia reale a tutti i loro sudditi, simboleggiando, così, un messaggio di rinascita.

I sovrani hanno scelto d’accompagnare il loro scatto con un messaggio molto diretto: “Vi auguriamo un felice Natale e nuovo anno”. Nella foto il Re indossa un completo grigio chiaro, accompagnato da una camicia bianca e da una cravatta azzurra, tiene una mano nella tasca dei pantaloni, mentre con l’altra abbraccia affettuosamente la moglie. Camilla, invece, appare raggiante in un abito di lana blu elettrico con le maniche lunghe e un particolare decoro nella parte anteriore.

Il ritratto è molto diverso da quello scelto per la cartolina di Natale 2023, che era stato scattato il giorno della loro incoronazione.

Famiglia Reale Inglese, il Natale 2024

Dopo diverse indiscrezioni, sembra confermato che Re Carlo potrà contare sulla presenza di Kate Middleton, William d’Inghilterra e dei loro tre figli per il pranzo di Natale a Sandringham. Con loro ci sarà anche il figlio della Regina Camilla, come confermato da lui stesso di recente. Non saranno presenti, ancora una volta, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, intenti a organizzare il loro Natale californiano.

Il Duca di Sussex, inoltre, ha deciso di organizzare un meeting online dei giovani che hanno perso un genitore in guerra per il prossimo 10 dicembre, con la volontà di augurare loro un Buon Natale.