La Regina Camilla “ha trascorso due anni infernali”: parla il figlio

La Regina Camilla non sta trascorrendo un periodo semplice, soprattutto a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno portata a cancellare molti impegni ufficiali. Tuttavia, l’avvicinarsi delle festività natalizie potrebbe regalarle la serenità tanto agognata insieme a suo marito Carlo, che sta continuando le sue cure contro il cancro. A “sbottonarsi” sul difficile momento di Camilla è stato suo figlio Tom Parker-Bowles, che, senza mezzi termini, ha definito gli ultimi due anni vissuti da sua madre come un “periodo infernale”.

Regina Camilla, le dichiarazioni di suo figlio Tom

Mancano poche settimane al Natale, e le festività potrebbero finalmente portare un po’ di tranquillità nella vita della Regina Camilla, alle prese con qualche problema di salute. La sovrana si sta riprendendo da una brutta polmonite, che l’aveva costretta a cancellare diversi impegni ufficiali, ma il peggio sembra essere passato. A confermarlo è suo figlio Tom Parker Bowles, che ha parlato della madre in un’intervista al Daily Telegraph.

“Lei e Carlo hanno trascorso due anni infernali. Mia mamma è tornata a lavoro prima del previsto. Sta bene, è una dura. Le dispiace moltissimo essersi persa il Remembrance Sunday. Significava molto per lei. Anche le cure di Carlo stanno andando bene” ha spiegato il 49enne. L’uomo ha aggiunto che nella vita di sua mamma non è cambiato nulla da quando è diventata Regina, tranne il fatto che stia lavorando più duramente e che non riesca ad essere sempre informato sui suoi impegni.

Proprio in virtù dei recenti problemi di salute, Camilla ha sentito il bisogno di trascorre il prossimo Natale in compagnia di suo figlio, che ha invitato a Sandringham con la Royal Family: “Mamma mi ha detto che le piacerebbe che andassi. Non trascorriamo le festività insieme da moltissimo tempo. Gli ultimi due anni per lei e Carlo sono stati molto difficili. Più diventi anziano, più diventi consapevole della mortalità, soprattutto con le malattie e tutto il resto”.

Tom Parker Bowles accetterà quindi l’invito di sua mamma a Sandringham, nonostante l’atmosfera si preannunci molto diversa da quella dei suoi precedenti Natali, vissuti a Londra con la ex moglie Sara Buys. Insieme a loro, dovrebbero esserci anche Kate Middleton, suo marito William e i tre figli Luis, George e Charlotte. Resterà invece in California Harry con Meghan Markle.

I problemi di salute di Camilla

All’inizio di novembre le condizioni di salute della Regina Camilla avevano fatto allarmare il popolo inglese, già fortemente in apprensione per la malattia di Re Carlo. Una nota diffusa da Buckingham Palace aveva infatti spiegato che, a causa di “un’infezione toracica”, sarebbe stata obbligata a sospendere “con grande rammarico” i propri impegni pubblici. I medici, infatti, le avevano consigliato di riposare per qualche giorno.

Pur avendo preso parte all’annuale ricevimento per il corpo diplomatico tenuto da Re Carlo qualche settimana dopo, aveva nuovamente dato forfait per il Royal Variety Performance: “A seguito di una recente infezione toracica, la Regina continua ad accusare persistenti sintomi post-virali, per cui i medici hanno consigliato a Sua Maestà, dopo una settimana intensa di impegni, di dare priorità al riposo” aveva rivelato un comunicato ufficiale. Il peggio, tuttavia, sembra essere passato.