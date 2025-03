Re Carlo e Camilla, sguardi complici. Ma c’è una cosa che la Regina si rifiuta di fare

Carlo e Camilla innamorati più che mai al ricevimento di Clarence House. Ma c'è una cosa che la Regina detesta e non fa mai per suo marito

Fonte: PA Media Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono apparsi più innamorati che mai durante un ricevimento ospitato dalla Regina a Clarence House. Il Sovrano e sua moglie quasi non riuscivano a distogliere lo sguardo l’uno dall’altra e si scambiavano sorrisi complici e teneri. Ma c’è una cosa che la Sovrana proprio non vuole fare per la sua dolce metà.

Re Carlo e Camilla, complici e innamorati

Re Carlo e Camilla hanno trascorso una splendida serata a Clarence House. Il Sovrano era in visibilio, molto orgoglioso di sua moglie che ha invitato nel loro Palazzo alcune personalità del mondo della letteratura. Camilla ha infatti organizzato un evento speciale con la Queen’s Reading Room, un ente di beneficenza da lei fondato dopo il successo del suo club del libro su Instagram durante la pandemia.

Da allora è diventato un punto di riferimento mondiale per la promozione della lettura, con un podcast, iniziative di ricerca e un festival letterario annuale che richiama decine di migliaia di visitatori.

Con questa associazione, la Regina ha presentato una nuova medaglia, che sarà assegnata l’anno prossimo a coloro che condividono la passione per la lettura con chi li circonda.

Camilla, durante la serata, ha tenuto un importante discorso e Carlo le è sempre stato accanto, senza mai perderla di vista. D’altro canto, nel prende la parola, la Regina si è rivolta immediatamente alla sua dolce metà.

“Vostra Maestà, Vostra Altezza Reale, signore e signori, è un immenso piacere darvi il benvenuto a tutti a Clarence House”, ha esordito Camilla. E poi ha proseguito: “Migliorare la vita è l’obiettivo finale della mia Reading Room. Crediamo che i libri contribuiscano a creare una società più felice, più sana e più connessa. Grazie alla letteratura, viviamo la vita attraverso gli occhi di un altro: siamo confortati, rafforzati, ridiamo, piangiamo, viaggiamo in terre diverse e scappiamo dal mondo reale.

La Regina ha terminato esprimendo la sua gratitudine agli scrittori: “In breve, i libri e coloro che li creano rendono la vita molto migliore, quindi grazie.”

Carlo era letteralmente in brodo di giuggiole, ascoltando sua moglie. D’altro canto, il segreto del loro successo è frequentarsi quanto basta e ritagliarsi dei momenti in solitudine, ognuno a casa propria.

Camilla, la passione per la letteratura

Camilla ha offerto ai suoi ospiti l’esposizione di oggetti rari provenienti dalla casa di Jane Austen e dal Royal Collection Trust, in occasione del 250esimo anniversario della nascita della scrittrice. E ha sottolineato il legame tra la Famiglia Reale e la Austen, dato che tra i primi ad acquistare il libro con cui debuttò fu il futuro Giorgio IV.

Un tenero pensiero con cui Camilla ha voluto unire la sua passione per la letteratura alla famiglia di suo marito Carlo.

Camilla, quello che non fa per Carlo

Carlo e Camilla sembrano proprio essere la coppia perfetta. Anche se ci sono cose che la Regina non è disposta a fare per suo marito, come ha rivelato il figlio di lei, Tom Parker Bowles, anche lui presente alla serata.

Pare infatti che Camilla detesti cucinare. Anche quando non stava con Carlo, non era una grande cuoca. Tom ricorda che il piatto che le riusciva meglio era il pollo, ma anche in quel caso non si impegnava particolarmente. “Lo spalmava di burro, metteva un limone nel suo sedere e lo infornava”. E questo è tutto, non si impegnava nemmeno a preparare un sughetto per accompagnarlo. Ha osservato Tom “Penso che non cucini per Carlo. Sai hanno degli ottimi chef”.

Fonte: PA Media

Camilla preferisce la letteratura e così il giorno dopo il ricevimento a Clarence House è andata in visita alla casa di Charles Dickens dove ha rivelato di essere rimasta affascinata dall’anello di diamanti indossato dallo scrittore.