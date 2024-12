Re Carlo, il Natale più triste senza il figlio e i nipotini

Fonte: IPA Re Carlo

Manca ormai meno di un mese al Natale e anche la famiglia reale si prepara ai festeggiamenti. Fonti vicine alla Corona rivelano che sarebbe già tutto stabilito: dove e con chi il Re festeggerà il giorno più dolce dell’anno, che arriva dopo un anno difficile. Il momento per ritrovare il sorriso, ma non fino in fondo. Anche quest’anno, il più caro a Carlo non sarà al suo fianco nel giorno di Natale.

Per Carlo un altro Natale senza Harry

È ormai certo, Harry e Meghan non celebreranno il Natale assieme alla famiglia, ma resteranno nella città di Montecito, in California, con i figli Archi, 5 anni, e Lilibet, 3 anni. Fu nel 2018 l’ultima volta che il secondogenito di Carlo trascorse le celebrità assieme al padre. Allora i piccoli non erano ancora nati, e così per Carlo – che dopo la malattia aveva espresso la volontà di avvicinarsi ai nipotini americani – si tratterà dell’ennesimo anno in cui non potrà fare il nonno al completo.

Il rapporto tra Harry e Carlo, dunque, resta più freddo che mai. Una fonte vicina al Duca di Sussex ha svelato al tabloid People che il Re non risponde alle chiamate né alle lettere del figlio minore. E Harry – da quando ha deciso di rinunciare al proprio ruolo regale – non è più invitato agli eventi della famiglia. Non era presente al Trooping the Colour dello scorso giugno, né alle più recenti celebrazioni del re. E Carlo ha posto come un ostacolo un “agenda piena” quando Harry si trovava in Inghilterra per gli Invictus Games.

Incerta anche la presenza del principe Andrea

Così come quelli con Harry, anche i rapporti con il fratello Andrea sono sempre più tesi. Dopo lo sfratto chiesto dal re al fratello piantagrane, pare che tra i due si sia interrotto ogni contatto. Al Re non è affatto piaciuto il coinvolgimento del fratello nello scandalo sessuale che ha avuto come protagonista Jeffrey Epstein. E, in seguito, in un’ottica di taglio alle spese della Corona, il monarca ha anche chiesto ad Andrea di abbandonare la lussuosa residenza lasciatagli dalla madre per spostarsi in un più discreta residenza reale.

Di fronte al no di Andrea, il Re avrebbe scelto di smettere di finanziare il mantenimento del fratello con i fondi della Corona. E la situazione tra i due è diventata sempre più tesa, al punto che non è certa la presenza di Andrea e dell’ex moglie Sarah Ferguson (con la quale tutt’ora convive) ai festeggiamenti natalizi di Windsor.

Al suo fianco William e Kate

Mentre saranno – nonostante recenti voci affermassero il contrario – certamente di fianco al re il primogenito William e l’amata nuora Kate Middleton, in compagnia dei piccoli nipotini George, Charlotte e Louis. Stando a quanto riportato da The Mirror, il principe e la principessa, nella sera della Viglia di Natale, ceneranno a Anmer Hall, in compagnia dei genitori di lei, Carol e Michael Middleton, e del Re e della Regina Camilla. Mentre il giorno di Natale sarà trascorso nella residenza di Sandringham.

Il Re, ha rivelato una fonte a lui vicina, “spera di godersi la tranquillità di Norfolk per il nuovo anno, un ambiente rilassante che lo ha aiutato a superare le sue difficoltà”. E se il Natale è sempre un momento magico, quest’anno lo sarà ancora di più, dopo le gravi malattie affrontate da Carlo e Kate. L’occasione per ritrovarsi in serenità e creare nuovi felici ricordi assieme.