Charlene di Monaco ha mostrato tutto il suo gusto in fatto di stile, indossando un look di tendenza per l'accensione delle luminarie natalizie

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco non perde occasione per confermare la sua naturale bellezza ed eleganza in ogni sua uscita pubblica ufficiale. La Principessa, infatti, appare sempre bellissima e sembra riuscire a scegliere il giusto look per ogni evento, a cui prende parte. Anche nella serata del 30 novembre 2024, la moglie del Principe Alberto è sembrata stupenda in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie del Principato.

Accanto a lei, anche il marito e i due figli Jacques e Gabriella, che hanno premuto il bottone di accensione delle luci, colorando, così, le strade di Monaco di una luce nuova.

Charlene di Monaco, il look di tendenza

Negli anni, Charlene di Monaco non ha mai smentito la sua capacità di accompagnare la sua bellezza con dei look adatti, eleganti e che la sappiano valorizzare. Anche se, nel tempo, il suo stile è cambiato, seguendo, anche, le tendenze della moda, la Principessa, infatti, è apparsa sempre adatta al suo ruolo e capace di influenzare la moda e lanciare dei nuovi trend. Di recente, Charlene di Monaco si è lasciata andare a un look più seducente, non perdendo di vista, ovviamente, la sua innata eleganza.

Per l’accensione delle luminarie natalizie del 2024, però, la Principessa di Monaco ha deciso di allineare il suo look con le tendenze del momento, in fatto di moda, indossando un cappotto pied de poule. Il capospalla era firmato da Emilia Wickstead, era nelle tonalità del grigio con tramatura a quadretti in diverse tonalità dello stesso colore e aveva lo scollo a V e una doppia linea di bottoni, nella parte anteriore.

Fonte: IPA

Sotto il cappotto, Charlene di Monaco ha indossato un dolcevita a collo alto nero, accompagnato da un gilet davvero sorprendente. Si trattava, infatti, di un capo d’abbigliamento in pelle, lungo quasi fino alle caviglie della Principessa, con degli intarsi nella parte anteriore e un bottone centrale, all’altezza della sua vita.

Fonte: IPA

La Principessa ha accompagnato il suo outfit con un paio di stivali in pelle col tacco e dei guanti, nello stesso materiale. La moglie del Principe Alberto ha illuminato il suo visto con un paio di orecchini brillanti argentati, a bottone.

Charlene di Monaco ha scelto un make-up sofisticato per l’occasione speciale, con un rossetto rosato e un lucente ombretto bianco. La chioma della sovrana era modellata in delle onde, nella parte del ciuffo.

Charlene di Monaco, ritratto di famiglia

Le luminarie natalizie del Principato di Monaco si sono accese il 30 novembre 2024, inaugurando, così, la stagione più bella dell’anno, nel regno europeo. Ad accendere le luci, insieme a Charlene, anche il Principe Alberto, che indossava un elegante cappotto blu, coordinato a una cravatta e a un pantalone in tinta.

Fonte: IPA

Per Jacques di Monaco, invece, è stato scelto un look più casual, visto che il Principino ha indossato un cappotto grigio, dallo stile più sportivo, con cappuccio, foderato in stoffa blu. Dello stesso colore della fodera, anche il pantalone dell’erede al trono.

Gabriella di Monaco, invece, ha sfoggiato lo stesso dolcevita nero della madre, calze velate in tinta e stivali di pelle. A tenere calda la Principessa un cappottino bianco.