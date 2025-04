Charlene di Monaco formale nel completo color cioccolato (ma viene tradita dal vento)

Charlene e Alberto di Monaco si trovano a Côtes-d'Armor con i figli per una visita ufficiale: i loro look per l'occasione? A dir poco impeccabili, e coordinati

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Sono giorni in famiglia, per i Principi monegaschi. Alberto e Charlene di Monaco, insieme ai piccoli Jacques e Gabriella, sono impegnati in una visita ufficiale di due giorni nella regione della Côtes-d’Armor, in Bretagna, per commemorare il tricentenario della morte del loro antenato Giacomo III di Matignon. Un viaggio che, oltre a costituire un impegno istituzionale, ha per la famiglia Grimaldi un profondo significato sentimentale, una sorta di ritorno simbolico al cuore delle proprie origini, onorando i legami storici che uniscono la famiglia monegasca alla regione bretone.

Accolta con grande entusiasmo dagli abitanti del luogo, la Famiglia Reale appare in ogni scatto rubato a dir poco impeccabile in look coordinati: persino i principini, per la loro prima volta alle prese con un evento tanto significativo, non hanno potuto che attirare l’attenzione generale abbigliati di tutto punto in mise a ricalcare per filo e per segno quelle dei genitori.

Charlene di Monaco con un raffinato completo color cioccolato

Per l’importante occasione la principessa Charlene di Monaco ha dimostrato di aver studiato con cura la propria mise – e non solo – optando infine per un completo elegante e sobrio, ma tinto di una nuances fortemente di tendenza.

Dopotutto è proprio nella semplicità che si nasconde l’eleganza più pura o, almeno, pare essere questa la filosofia di vita e di stile portata avanti dalla Sovrana.

Fonte: IPA

Punto focale del suo look il tailleur color cioccolato, in spesso tessuto misto lana in principe di Galles, dal taglio dritto e sartoriale e abbottonatura doppiopetto, al di sotto del quale si vede sbucare un dolcevita nero in pendant con le scarpe. Tutto impeccabile, se non fosse per quel dispettoso soffio di vento a scompigliarle la bionda chioma.

Un ensemble a tutti gli effetti minimale e rigoroso, che trova proprio nella sobrietà di linee e materiali il suo massimo splendore: trattasi di una scelta tutto sommato coerente per la principessa monegasca, che ben si addice alla sua personalità di donna che nel tempo ha sempre dato prova di preferire i fatti e le azioni concrete a qualsiasi altra forma di vanità mondana.

Lo stile impareggiabile dei principi di Monaco, gli outfit coordinati genitori-figli

Impossibile non notarlo: Charlene non è stata la sola ad aver sfoggiato un look degno di nota in Bretagna.

Fonte: IPA

Il suo tailleur con pantalone marrone scuro si abbinava perfettamente all’outfit della figlia, la piccola Gabriella, la quale indossava in prima persona un completo elegante dalle tonalità similari e inserti in velluto: un dettaglio a riflettere la complicità ed il legame speciale tra madre e figlia, palpabile a partire dall’immagine.

Lo stesso è valso per il giovane Jaques e Albert di Monaco, entrambi in tuxedo blu profondo – navy per il padre, notte per il figlio – con camicia chiara e tanto di cravatta. Elegantissimi e in totale armonia tra loro, i principini si sono mostrati entrambi visibilmente entusiasti della visita, salutando la folla accogliente con ampi sorrisi e crescente disinvoltura.