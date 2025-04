Carolina e Charlene di Monaco, unite nel lutto: una accanto all’altra per la prima volta

Carolina di Monaco ha partecipato con Alberto e Charlene alla messa in memoria di Papa Francesco. E per la prima volta è stata vicina alla cognata

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco

Alberto e Charlene di Monaco hanno partecipato nel Principato a una messa speciale in suffragio di Papa Francesco. Con loro c’era Carolina di Monaco. Unite dal lutto, per la prima volta le due cognate, sedute una accanto all’altra, hanno compiuto un significativo gesto di distensione.

Charlene e Carolina di Monaco in lutto per Papa Francesco

Carolina di Monaco ha accompagnato suo fratello Alberto e Charlene alla messa in suffragio per Papa Francesco, che si è tenuta nella cattedrale del Principato. È stata una cerimonia molto toccante e solenne, alla presenza di numerosi fedeli e dei rappresentati della Chiesa monegasca, durante la quale il Principe e le due Principesse sono apparsi particolarmente commossi.

D’altro canto, Alberto e Charlene, così come Carolina, hanno avuto modo di incontrare personalmente in diverse occasioni il Santo Padre. In particolare, la coppia principesca nel 2022 aveva avuto un’udienza privata con Papa Francesco poco dopo la grave malattia che aveva colpito la Principessa. E in quell’occasione si discusse molto sul fatto che Charlene si vestì di scuro, anziché indossare l’abito bianco al cospetto del Pontefice, e in più aveva le spalle scoperte.

Ma al di là di questi dettagli esteriori, il legame col Papa è stato forte e cordiale. Inoltre, la famiglia Grimaldi è da sempre molto devota. Anche per questo Alberto, sua moglie e Carolina hanno voluto essere presenti alla messa speciale per Francesco.

Fonte: IPA

Carolina e Charlene di Monaco, primo vero gesto d’affetto

Unite nel lutto per la morte di Papa Francesco, Carolina e Charlene di Monaco si sono mostrate forse per la prima volta unite tra loro, al punto da scambiarsi un gesto affettuoso. Forse non era mai accaduto in pubblico.

Non solo le due cognate sedevano l’una accanto all’altra durante la funzione, di solito Alberto sta in mezzo a loro separandole, ma anche al momento dell’ingresso in cattedrale si sono salutate con grande calore e armonia.

Carolina infatti era già davanti al portone della chiesa in attesa di Alberto e sua moglie. Quando la coppia principesca è giunta, Charlene si è rivolta immediatamente alla cognata e si sono sorrise, scambiandosi un cordiale bacio sulla guancia, con tanto di mano sulla spalla. Un gesto confidenziale, assolutamente spontaneo e per nulla formale, soprattutto non era dovuto, né era necessario, al contrario di quello che Kate e Meghan si scambiarono nell’Abbazia di Westminster per mettere a tacere i rumors sulle tensioni tra loro.

Fonte: IPA

Come è noto anche Carolina e Charlene non sono mai andate molto d’accordo. Sono due donne estremamente diverse che faticano a comprendersi, malgrado siano passati 14 anni dal matrimonio di Alberto con l’ex nuotatrice. E poi c’è una componente di gelosia. Carolina si è trovata a fare un passo indietro con Charlene che a sua volta ha dovuto conquistare autorevolezza e fiducia tra i monegaschi e all’interno del Palazzo.

Carolina e Charlene di Monaco in nero

Tornando alla funzione per Papa Francesco, sia Carolina che Charlene di Monaco si sono attenute al dress code previsto per i momenti di lutto. Entrambe erano vestite di nero. La moglie di Alberto ha optato per un semplice abito nero, abbinato a décolleté dal tacco midi. I capelli erano raccolti in uno chignon morbido, i gioielli ridotti al minino, orecchini a lobo e l’anello di fidanzamento.

Fonte: IPA

Anche Carolina indossava un abito nero con piccolo scollo a V, scarpe dal tacco basso, una mantiglia in pizzo nero che ha messo sul capo entrando nella cattedrale. Anche per lei gioielli essenziali, tra cui una croce portata al collo.