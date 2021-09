Naomi Campbell, a 51 anni in topless e jeans: è sempre la Venere Nera

Non ha rivali, Naomi Campbell. Nel mondo della moda il suo nome non passerà mai in secondo piano. E se qualcuno prova anche solo a mettere in dubbio il fatto che sia ancora protagonista assoluta, lei non si lascia abbattere e dimostra con i fatti di essere in splendida forma. E, con il suo ultimo lavoro, ha lasciato tutti senza fiato .

51 anni e una forma fisica ancora perfetta ed invidiabile. Se si pensa alla moda e alle super top-model il suo nome è, probabilmente, il primo che viene in mente: Naomi Campbell, la Venere Nera, che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo e per i marchi più famosi e ambiti. E, mentre altri nomi iniziano ad attirare l’attenzione, lei non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

Di recente, così, ha preso parte ad una audace e sbarazzina campagna per il brand Calvin Klain. Ha, infatti, lavorato per una serie di scatti destinati a non passare inosservati. Con sorriso fiero e sicuro, ha posato in topless, indossando solo un paio di jeans sbottonati da cui si intravede l’intimo. Niente di volgare, Naomi sa benissimo come non superare mai il limite e restare in una zona di classe, eleganza e sensualità. A fare da sfondo anche la storica Villa Necchi Campiglio di Milano. Una location bellissima, certo, ma gli occhi sono inevitabilmente tutti per la Venere Nera.

Di recente Naomi ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta e di aver dato il benvenuto ad una bambina nella sua vita, pur non fornendo mai ulteriori dettagli e tenendo segreta l’identità del suo ipotetico nuovo fidanzato. La Campbell, così, ha ancora una volta dimostrato di non avere bisogno di pettegolezzi per essere al centro dell’attenzione. Nonostante sia stata più volte sulle copertine di riviste gossip, è ancora sulla cresta dell’onda grazie esclusivamente al suo lavoro.

D’altronde, alla carriera, Naomi ha dedicato tutto, sacrificando anche l’amore e rinunciando a relazioni lunghe, durature e stabili e a trovare la sua anima gemella. Ed ora che ha realizzato il suo sogno di maternità, vuole mandare un messaggio forte e chiaro: non smetterà mai di essere l’unica e insostituibile Venere Nera che ha incanto il mondo intero.