Naomi Campbell, la scelta di sacrificare l’amore per una carriera di successo

Naomi Campbell conosce molto bene il prezzo che ha pagato per raggiungere la vetta della sua carriera. La super modella, che è diventata mamma da poco, ha deciso di parlare apertamente della sua scelta. Non è semplice coniugare successo e amore, anzi: nella maggior parte dei casi, c’è sempre qualche problema. Naomi, abituata a lunghi viaggi e sfilate, ha messo da parte la sua ricerca dell’anima gemella.

In una lunga intervista a The Cut, ha spiegato che il suo più grande sacrificio è stato proprio quello di dedicarsi al 100% alla carriera. Naomi non si è mai sposata e, anche se ha conosciuto l’amore ed è stata fidanzata, non è mai riuscita a compiere il grande passo. Alle spalle, Naomi ha una lunghissima lista di amori e flirt, dal bassista degli U2, Adam Clayton, a Flavio Briatore. Come non citare, poi, Leonardo Di Caprio, Usher, Robert De Niro e persino Liam Payne, ex cantante degli One Direction?

Tuttavia, ogni legame è sfiorito: ogni storia è finita, per un motivo o per l’altro. Al primo posto, Naomi ha sempre messo la carriera, il successo, la sua vita da modella. Una scelta che non va giudicata, perché ogni donna dovrebbe essere libera di trovare la strada migliore per sé. Eppure, a 51 anni, ha ammesso che il lavoro, sebbene le immense soddisfazioni, le ha impedito di trovare la sua anima gemella.

Ciononostante, la Campbell è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: la maternità. Da tempo, infatti, Naomi si era aperta sulla possibilità di avere un figlio. “Una bellissima benedizione mi ha scelto come sua madre”, ha commentato così l’arrivo della piccola su Instagram, nel mese di maggio. “Sono onorata di avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivideremo. Non c’è amore più grande“.

Ad oggi, non è stato reso noto il nome del padre della bambina della Campbell. Stando a quanto ha riferito il The Sun, Naomi starebbe frequentando segretamente un americano da circa due anni. Per il momento, però, non desidera null’altro che dedicarsi alla figlia. Per l’anima gemella, alla fine c’è sempre tempo: il vero amore può bussare all’improvviso, anche ai cuori più impegnati.