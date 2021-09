Greta Thunberg a Milano: “Il cambiamento è necessario”

"I nostri leader politici dicono solo bla bla bla". Esordisce così Greta Thunberg al tavolo di lavoro Youth4Climate , la conferenza giovanile sul clima organizzata dal governo italiano prima dell'apertura della Pre-Cop26, di cui è stata ospite anche la giovane attivista. Ed è in quell'espressione onomatopeica utilizzata per indicare un chiacchiericcio futile, la diciottenne ha espresso il suo pensiero.

Attivista, icona mondiale dei giovanissimi, simbolo di una sfida concreta ambientalmente e climaticamente corretta, Greta Thunberg è arrivata a Milano per partecipare al Youth4Climate. La 18enne, considerata una vera e propria forza della natura, per quella capacità di far sentire la sua giovane voce ai più potenti capi di Stato, ha sottolineato quanto sia importante intervenire adesso. E farlo subito.

Come ci si aspettava, la voce della Thunberg ha accesso e animato la folla. Il pensiero è sempre lo stesso, bisogna agire adesso per evitare un disastro climatico planetario che è già in stato avanzato. Ma per farlo è necessario che i leader politici e mondiali intervengano subito e che lo facciano in maniera concreta.

"I nostri leader invitano i giovani a questi meeting per far vedere che ascoltano i giovani, ma non è vero. Le emissioni continuano ad aumentare, la scienza non mente" ha dichiarato la portavoce del Climate justice now. Ma non tutto è perduto, spiega infatti che "Possiamo farcela, il cambiamento è possibile e necessario, ma non se continuiamo così".

Ed è su questo che dovremmo concentrarci, su quello che c'è da fare, su quello che tutti possiamo fare per cambiare davvero le cose e farlo adesso, affinché questi incontri e le promesse non restino solo chiacchiere, ma si trasformino in azioni concrete.

"Le nostre speranze e ambizioni annegano nelle loro promesse vane" - ha dichiarato Greta Thunberg - "Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal 2005 in poi. Tutto questo mentre abbiamo sentito i leader dire cosa avrebbero voluto fare, ma nessuno sa che cosa hanno fatto".

La giovane, che ormai è diventata il simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatico ha riassunto in questo discorso la situazione di criticità che coinvolge il mondo intero, e quel bla bla bla è diventato l'espressione che nessuno dovrebbe dimenticare.