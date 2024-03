Girl Power Icons: 10 donne pop che stanno promuovendo l’empowerment femminile

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: Getty Images Essere femministe oggi

Le donne che hanno segnato la storia del femminismo hanno giocato un ruolo fondamentale nel portare avanti la lotta per l’uguaglianza di genere in modi diversi e significativi.

Nel secolo scorso, ci sono state figure come Simone de Beauvoir, nota per il suo libro Il secondo sesso, Emmeline Pankhurst, leader del movimento delle suffragette nel Regno Unito, e Gloria Steinem, la giornalista americana che ancora oggi continua a sostenere i diritti delle donne e ad essere un’advocate del movimento di liberazione delle donne.

Grandi donne protagoniste della storia che hanno plasmato il nostro passato. Ma se guardiamo al presente, al qui e ora, ci sono altrettanti grandi donne che, in modo diverso rispetto al secolo scorso, stanno usando la loro influenza nel mondo per promuovere consapevolezza sull’uguaglianza di genere e ridefinire il significato del femminismo moderno.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, vi presentiamo le nostre preferite.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai è una giovane attivista pakistana nota per la sua lotta per il diritto all’istruzione femminile. Malala ha ottenuto fama internazionale dopo essere stata gravemente ferita in un attacco talibano nel 2012, a causa del suo impegno per l’istruzione delle ragazze. Nonostante il grave incidente, ha continuato a parlare a nome delle donne provenienti dai Paesi più poveri, diventando così un simbolo globale dell’empowerment femminile.

Attraverso l’organizzazione da lei fondata, Malala Fund, l’attivista ha lavorato per garantire che tutte le ragazze, indipendentemente dalla loro origine, abbiano accesso alla scuola, promuovendo l’uguaglianza di genere e il diritto all’istruzione in tutto il mondo.

Emma Watson

Emma Watson, oltre ad essere famosa per il suo ruolo di Ermione nell’iconica serie di Harry Potter, è anche una fervente attivista per i diritti delle donne. L’attrice è infatti diventata un’icona del femminismo attraverso il suo lavoro con l’UN Women e la sua campagna HeForShe. Con queste iniziative, ha invitato gli uomini a unirsi alla lotta per l’uguaglianza di genere, dimostrando che il femminismo non è solo un problema delle donne, ma un movimento che coinvolge tutti.

Il suo impegno nel promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile ha ispirato molte persone, soprattutto di sesso maschile, a riconsiderare il proprio ruolo nella lotta per i diritti delle donne.

Serena Williams

Serena Williams è una delle tenniste più decorate e influenti di tutti i tempi. Oltre ai suoi successi sportivi, Serena ha promosso l’empowerment femminile attraverso il suo impegno nel rompere gli stereotipi di genere nello sport, dimostrando che le donne possono essere forti e competitive e che sono in grado di dominare in campi tradizionalmente dominati dagli uomini.

Attraverso la sua carriera tennistica e la sua presenza pubblica, Serena ha dimostrato che il successo non ha genere e ha ispirato molte donne a credere nelle proprie capacità.

Greta Thunberg

La giovane attivista svedese che si è fatta conoscere a livello mondiale per il suo impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. La sua determinazione e la sua franchezza nel parlare ai leader mondiali hanno ispirato milioni di persone a unirsi al movimento per il clima.

Greta Thunberg ha dimostrato che anche le giovani donne possono avere un impatto significativo nel cambiamento sociale e ambientale, incoraggiando altre ragazze a credere nella propria voce e nel proprio potere di fare la differenza nel mondo.

Zendaya

Zendaya è un’attrice, cantante e attivista americana che ha utilizzato la sua piattaforma per promuovere l’empowerment femminile e l’inclusione. Attraverso il suo lavoro nel mondo dell’intrattenimento e il suo impegno per la rappresentazione delle minoranze, Zendaya ha dimostrato che la diversità è una forza e che ogni ragazza ha il diritto di essere rappresentata e rispettata.

Con il suo talento e la sua determinazione, ha ispirato molte giovani donne a essere autentiche e a lottare per l’uguaglianza di genere.

Amal Alamuddin

Moglie dell’attore George Clooney, Amal Alamuddin è un’avvocatessa e attivista libanese con cittadinanza britannica che ha dedicato la sua carriera alla difesa dei diritti umani e della giustizia. Attraverso il suo lavoro legale, Amal ha rappresentato vittime di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, inclusi casi di violenza sessuale e schiavitù sessuale.

Il suo impegno per la giustizia e la sua potente voce hanno reso Amal una figura iconica nell’empowerment femminile, diventando il miglior esempio di come le donne possono avere un impatto significativo nel combattere le ingiustizie e promuovere i diritti umani.

Megan Rapinoe

Megan Rapinoe è una calciatrice professionista americana, leader nel movimento per l’uguaglianza di genere nello sport. Attraverso il suo impegno per la parità di retribuzione e i diritti delle atlete femminili, Rapinoe ha sempre combattuto per ciò che è giusto.

La sua audacia e la sua determinazione nel parlare contro le ingiustizie hanno ispirato molte altre donne e ragazze a lottare per i propri diritti e a credere nel proprio valore e potenziale.

Emily Ratajkowski

La super modella ha in passato suscitato polemiche per aver parlato di emancipazione delle donne e allo stesso tempo costruito una carriera incentrata sul suo corpo e sulla sua sessualità. Emily Ratajkowski ha sfidato gli stereotipi di genere promuovendo l’autonomia e l’autoespressione delle donne riguardo il proprio corpo.

Attraverso il suo attivismo online, ha sollevato questioni importanti riguardanti la sessualizzazione delle donne nell’industria dell’intrattenimento e ha promosso un’immagine più inclusiva e positiva della femminilità.

Lady Gaga

Attrice, cantante e icona LGBTQ+, Lady Gaga è stata un’orgogliosa femminista fin dall’inizio della sua carriera. Attraverso la sua musica e la sua presenza pubblica, ha promosso l’accettazione di sé e la celebrazione dell’individualità, ispirando milioni di persone a essere autentiche e a abbracciare la propria diversità.

Il suo sostegno ai diritti delle donne e alla comunità LGBTQ+ ha reso Lady Gaga una figura iconica nell’attivismo per i diritti umani, dimostrando che la fama internazionale può essere utilizzata per scopi nobili e per promuovere il cambiamento sociale.

Michaela Coel

Michaela Coel è una scrittrice, attrice e regista britannica conosciuta per la sua serie televisiva I May Destroy You, che ha ricevuto elogi per la sua rappresentazione delle complessità legate all’essere vittima di violenza sessuale. Attraverso il suo lavoro, Coel ha promosso la consapevolezza e l’empowerment femminile, dando voce a esperienze spesso ignorate o minimizzate.

La sua narrazione audace e autentica ha ispirato molte donne a parlare dei propri traumi e a cercare giustizia e guarigione, dimostrando il potere della narrazione nel promuovere il cambiamento culturale e sociale.