Le frasi sull’inquinamento e sull’importanza di rispettare la nostra casa: il pianeta

Non si parla mai abbastanza di inquinamento, di ambiente, di salvaguardia della nostra casa, ovvero il pianeta Terra. Fin troppo spesso si tende a sottovalutare la situazione, o a minimizzare i nostri gesti quotidiani più “inquinanti”. Quante volte abbiamo detto: “Da domani mi impegnerò per fare questo, o quell’altro”, ma alla fine il domani è arrivato senza muovere un passo concreto verso un futuro più green.

Per questo motivo, DiLei ha selezionato alcune delle frasi sull’inquinamento, una raccolta di citazioni e aforismi celebri, per aprire uno spiraglio di riflessione: la strada da percorrere è tanta, ma è il singolo che può fare la differenza. Perché ciascuno di noi è parte della collettività.

Le frasi sull’inquinamento da leggere

Abbiamo una sola casa: il nostro pianeta. Questo è un concetto che conosciamo, ma che talvolta ignoriamo, o sottovalutiamo. Non pensiamo al futuro, ma solo ed esclusivamente al presente. Chi verrà dopo di noi, però, si ritroverà a vivere in un posto probabilmente ben diverso da quello che noi abbiamo conosciuto. Dalla letteratura fino ai saggi, tanti autori hanno dato un proprio contributo alla causa ecologica, parlando dell’inquinamento in modo crudo, diretto, onesto. In molti lo hanno fatto senza nascondersi dietro a un dito, ma cercando di mostrare a tutti noi cosa sta succedendo sul nostro pianeta.

C’è ora così tanto inquinamento nell’aria che se non fosse per i nostri polmoni non avremmo il posto per metterlo. Robert Orben

Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra. Henry David Thoreau

Abbiamo già le statistiche per il futuro: le percentuali di crescita dell’inquinamento, la sovrappopolazione, la desertificazione. Il futuro è già in atto. Günter Grass

L’inquinamento non dovrebbe mai essere il prezzo della prosperità. Al Gore

L’armonia con la terra è come l’armonia con un amico; non puoi amare la sua mano destra e tagliare la sua sinistra. Aldo Leopold

Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio. Kurt Vonnegut

L’acqua e l’aria, i due fluidi essenziali da cui dipende tutta la vita, sono diventati i bidoni della spazzatura di tutto il mondo. Jacques Cousteau

Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo. Jacques Cousteau

La natura offre un pranzo gratuito, ma solo se controlliamo i nostri appetiti. William Ruckelshaus

Il ricambio di ossigeno troppo lento nelle conifere, premute dallo strato oleoso dei gas inquinanti, va massacrando la vegetazione nelle valli alpine. E così, la peste si è insediata anche lì, e nelle pinete valdostane che andavamo percorrendo non si contavano gli alberi moribondi, pini disfatti dal lichene, ginepri corrosi, senza una bacca. Una danza di Shiva sul cimitero del mondo, in una frazione minima del suo movimento. I demoni della vegetazione al lavoro: sulle piante verdi si gettano le legioni dei parassiti, le divorano. Guido Ceronetti

L’amore è nell’aria, ma l’aria è altamente inquinata. Amit Abraham

Sono preoccupato per l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo. Se la pesca eccessiva continua, se l’inquinamento continua, molte di queste specie spariranno dalla faccia della terra. Bernard Marcus

Senza l’inquinamento (e il corrispondente esaurirsi delle cose sfruttabili), questa corsa tecnologica, industriale, scientifica, demografica, economica, politica, culturale, non avrebbe mai fine, come la vita di quei disgraziati struldbrug, che Gulliver incontra nel regno di Luggnagg. Ma ogni cosa produce la propria morte, e adesso, della malattia mortale del progresso, possediamo la prognosi certa. Guido Ceronetti

La nostra epoca non sta evocando altri demoni? Va tutto bene, ha trovato la strada sicura del progresso graduale o, invece, già adesso sono in moto forze terribili che possono poi drizzarsi davanti a noi – o dentro di noi – all’improvviso, come è avvenuto nel passato? Due di queste forze ci appaiono chiaramente. Una è il continuo sviluppo economico, la progressiva industrializzazione del pianeta che porta a devastare le risorse naturali e ad inquinare sempre di più l’aria, l’acqua, la terra. L’altra è l’aumento della popolazione umana. Francesco Alberoni

L’inquinamento ambientale è una malattia incurabile. Può solo essere prevenuto. Barry Commoner

L’inquinamento del pianeta è solo un riflesso esteriore di un inquinamento psichico interiore: milioni di individui incoscienti non si assumono la responsabilità del loro spazio interiore. Eckhart Tolle

Una confezione di plastica da mettere nel “forno a microonde” è programmata per una durata di forse sei mesi, un tempo di cottura di due minuti e una permanenza di secoli nella discarica. David Wann

I tuoi nipoti troveranno probabilmente incredibile – o addirittura peccaminoso – che tu abbia bruciato un gallone di benzina per andare a prendere un pacchetto di sigarette! Paul MacCready

Forse questo mondo è l’inferno d’un altro pianeta. Aldous Leonard Huxley

O acqua! O aria! O terra! Terra morta… tutte le stelle muoiono per collisione esterna, esplosione o consumazione interna. Questa sola muore perché i suoi abitanti preferiscono alla sua vita limitata l’illimitato della propria peccabilità. Guido Ceronetti

Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu no, qualora se ne vadano loro. Markku Envall

Le frasi sull’inquinamento di Greta Thunberg

Diverse sono le figure chiave del cambiamento in atto: attivisti ed ecologisti si impegnano in prima persona per condividere informazioni e dare suggerimenti su come cambiare le nostre abitudini per un pianeta più libero dall’inquinamento. Tra i volti noti c’è quello di Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese che ha scelto di alzare la voce contro ogni spreco. Alcune delle frasi di Greta Thunberg sull’inquinamento e sul nostro pianeta sono piuttosto forti, dai toni accesi. Del resto, è in prima linea a favore dello sviluppo sostenibile. Il suo slogan, ovvero Skolstrejk för klimatet – Sciopero scolastico per il clima – è storia.

Non dobbiamo pensare all’ottimismo o al pessimismo, quanto piuttosto a essere realisti. Bisogna dire la verità, qual è la situazione e cosa dobbiamo fare per prevenire una catastrofe, dire le cose come stanno.

Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma gli state rubando il futuro.

La crisi climatica è la più grande crisi che l’umanità si sia trovata ad affrontare, e se non facciamo niente ora, siamo rovinati. Ho pensato che da grande vorrò ripensare al passato e dire: ho fatto quel che potevo all’epoca e ho l’obbligo morale di fare tutto il possibile.

Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi.

Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per dirvi che il cambiamento sta arrivando.

Ricostruire meglio: bla, bla, bla. Green economy: bla, bla, bla. Emissioni zero entro il 2050: bla, bla, bla.

Non possiamo salvare il mondo rispettando le regole, perché le regole devono essere cambiate. Tutto deve cambiare e deve iniziare oggi.

Voglio che vi comportiate come se la casa fosse in fiamme, perché lo è.

Ci meritiamo un futuro sicuro. E chiediamo un futuro sicuro. È davvero chiedere troppo?

Non è necessario andare in un luogo preciso per protestare contro il cambiamento climatico, perché il problema è ovunque.

Non ci sono riunioni d’emergenza, né titoli sui giornali, né edizioni straordinarie. Nessuno agisce come se fossimo in crisi. Persino la maggior parte dei climatologi e dei politici impegnati nell’ecologia continuano a volare per il mondo, mangiando carne e latticini.

Ho smesso di usare l’aereo, ho smesso di mangiare carne e latticini e ho smesso di usare e comprare cose nuove. Dobbiamo comprendere l’emergenza della situazione, renderci conto che i nostri leader politici non sono riusciti a tutelarci, che dobbiamo far sentire la nostra voce, e dobbiamo far pressione su chi è al potere e dire loro che non permetteremo che tutto ciò prosegua. Dobbiamo arrabbiarci e trasformare quella rabbia in azione.

Stiamo per sacrificare l’intera civiltà umana per permettere ad alcuni di continuare a realizzare enormi profitti. Stiamo per sacrificare la biosfera affinché i ricchi abitanti di paesi come il mio possano vivere nel lusso. Ma sono le sofferenze di tanti che finanziano il lusso di pochi.

Io sono solo un messaggero, eppure vengo sommersa di odio. Io non sto dicendo nulla di nuovo, sto solo ripetendo ciò che gli scienziati dicono da decenni. E, sono d’accordo con voi, io sono troppo giovane per fare tutto questo.

Le frasi sull’inquinamento per aiutare i bambini a comprendere

In un’epoca fatta di smog, di cambiamenti climatici e di notizie che ci atterriscono, è fondamentale spiegare ai bambini cos’è l’inquinamento con parole misurate ed efficaci. No, nessun tono allarmistico con loro: i bambini capiscono le parole, e soprattutto i gesti. Per questo motivo parte del cambiamento dovrebbe venire proprio da noi in prima persona. Possiamo anche provare a leggere loro alcune frasi sull’inquinamento e sull’ambiente, così da approfondire la tematica, magari facendo un gesto concreto, come riciclare un capo di abbigliamento che non usano più, o donare un proprio giocattolo senza acquistarne subito un altro. Ricordate che il nostro futuro sono proprio loro, e che abbiamo il dovere morale di crescere esseri umani responsabili e consapevoli.

L’attivista non è l’uomo che dice che il fiume è sporco. L’attivista è l’uomo che pulisce il fiume. Ross Perot

Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. Sergio Bambaren

Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto. Thomas Fuller

Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare. Andy Warhol

Non dobbiamo impegnarci in azioni grandiose ed eroiche per partecipare al cambiamento. Piccole azioni, se moltiplicate per milioni di persone, possono trasformare il mondo. Howard Zinn

L’ecologia ci insegna che la nostra patria è il mondo. Danilo Mainardi

L’inquinamento è dovuto alle risorse che non stiamo preservando; lasciamo che si disperdano perché ne ignoriamo il valore. Richard Buckminster Fuller

Una delle prime condizioni di felicità è che il legame tra l’uomo e la natura non si spezzi. Lev Tolstoj

L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi condividiamo. Lady Bird Johnson

Quella umana è l’unica specie al mondo ad aver inquinato la Terra ed è l’unica che può ripulirla. Dennis Weaver

Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo pesce pescato, l’ultimo fiume avvelenato, solo allora ci si renderà conto che non si può mangiare il denaro. Toro Seduto

Stiamo vivendo su questo pianeta come se ce ne fosse un altro dove poter andare. Terri Swearingen

Non avremo una società se distruggiamo l’ambiente. Margaret Mead

Le frasi sull’inquinamento e sull’ambiente

Il nostro pianeta è in “sofferenza”. Come riportato anche dal National Geographic, non ci rimane molto tempo per fare qualcosa di concreto, per avviare davvero un cambiamento netto. Ci vuole decisamente un grande atto di coraggio, di determinazione. Leggere le frasi sull’ambiente, riflessioni preziose che possono smuovere le coscienze di tutti – anzi, devono – è un passo verso una maggiore consapevolezza. Verso un futuro dove l’uomo vive in simbiosi con la natura, riservandole il giusto rispetto.