Fonte: IPA Charlene di Monaco

Il 13 aprile 2025 è stata disputata nel Principato la partita finale del prestigioso torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters, presso il Country Club di Roquebrune-Cap-Martin. Ad assistere alla partita si trovavano anche Charlene e il Principe Alberto di Monaco, che sembravano in grande sintonia. La prima donna del Principato ha scelto un outfit davvero chic ed elegante per presenziare all’incontro sportivo, declinato nei toni del celeste.

Charlene di Monaco splendida in celeste

Charlene di Monaco è una vera e propria Principessa di stile, visto che in ogni sua uscita pubblica dimostra tutta la sua eleganza e la sua bellezza senza tempo. Di recente la prima donna di Monaco ha superato ogni concorrenza il occasione del Ballo della Rosa, in cui ha indossato un abito dal taglio originale, adornato da pizzo verde.

Ma in seguito Charlene di Monaco è apparsa nuovamente bellissima in occasione di un’uscita pubblica a Côtes-d’Armor, in cui ha declinato il suo look nei toni del cioccolato. La Principessa ha coordinato il suo outfit anche con quello della figlia Gabriella, mentre il Principe Alberto ha scelto il blu, insieme al piccolo Jaques.

Per la finale della Rolex Monte-Carlo Masters, la Principessa Charlene di Monaco ha deciso d’accogliere la primavera anche nell’abbigliamento, visto che ha deciso di vestirsi di un colore pastello: il celeste. La prima donna del Principato ha presenziato all’evento, infatti, con un tailleur in questa tinta chiara e confezionato in tweed.

Fonte: IPA

Il completo di Charlene di Monaco era composto da una giacca e un pantalone con l’orlo ampio. Il capospalla, invece, era a doppiopetto, con una doppia fila di bottoni nella parte anteriore e si allungava fin sotto la sua vita.

Accanto alla Principessa, Alberto di Monaco ha indossato un completo spezzato composto da un blazer blu, chiuso da due bottoni in oro, e da un pantalone grigio. Il Principe ha accompagnato il suo outfit con una camicia bianca, un paio di scarpe nere e una cravatta blu con righe rosse e verdi.

Charlene di Monaco, la collana di perle

Charlene di Monaco ha dimostrato ancora una volta il suo charme nella sua ultima uscita ufficiale, accanto al marito, il Principe Alberto. La Principessa ha acceso la sua bellezza naturale con un completo celeste, che ricordava il colore dei suoi occhi, ma ha completato il suo outfit anche con una collana sorprendente. Si trattava di un gioiello in perle, che faceva tre diversi giri sul suo collo e catalizzava l’attenzione di tutti coloro che la osservavano.

Charlene di Monaco ha scelto anche un’acconciatura elegante che le donava molto. Si trattava di un raccolto, che lasciava libere sulla sua fronte alcune delle sue ciocche bionde mosse, dandole un’allure ancora più romantica ed elegante. La Principessa ha scelto un make-up semplice e ricercato, composto da un rossetto rosso fragola, un ombretto rosa, il mascara e abbondante eyeliner.

Azzeccata anche la scelta delle calzature, visto che Charlene di Monaco ha indossato delle scarpe color ghiaccio con il design a punta e il tacco basso, che ben si adattava al resto del suo outfit.