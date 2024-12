Charlene di Monaco, la cartolina di Natale svela il lato privato della famiglia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco e Alberto hanno battuto tutte le altre Famiglie Reale, pubblicando per primi la cartolina di Natale. Si tratta di un ritratto coi figli, Jacques e Gabriella, che svela il lato più intimo della famiglia.

Charlene di Monaco, la tradizione della cartolina di Natale

Dopo aver inaugurato le luminarie nel Principato, Charlene di Monaco e Alberto hanno condiviso sul profilo Instagram ufficiale la cartolina di Natale, rispettato la tradizione ormai di tutte le Case Reali di inviare gli auguri con un ritratto di famiglia. Infatti, è consuetudine da parte di Principi e Re di pubblicare sui social una foto con consorti e figli per mandare gli auguri ai sudditi.

Charlene e Alberto condividono questa tradizione da almeno 10 anni, ossia da quando sono nati i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, la cartolina di Natale 2024 più intima del solito

La foto scelta da Charlene e da suo marito per quest’anno è stata scattata da Éric Mathon. Per quanto il tema scelto sia natalizio, come al solito, il ritratto di famiglia presenta una sostanziale novità.

Di solito, infatti, i Principi preferiscono essere immortalati in abiti da sera, mentre quest’anno si è scelta un’immagine meno formale e che esprima il calore familiare proprio delle feste.

Charlene è seduta accanto ai suoi figli su un pouf, ricoperto da una morbida coperta bianca. Alle loro spalle c’è Alberto. Tutti indossano maglioni di lana che vanno dal bianco a beige e tutti indossano i pantaloni, comprese le Principesse. L’unica nota di colore sono le ballerine d’oro di Gabriella.

In particolare, Charlene sfoggia un dolcevita, dei jeans marroni e degli stivali a punta. I capelli sono raccolti mentre la frangia è pettinata a tenda. La Principessa appoggia la spalla alla schiena di suo figlio Jacques, invece Alberto sembra accarezzare da dietro Gabriella.

Tutti sorridono all’obiettivo. Ma spicca l’espressione birichina e un po’ da furbetto del Principino.

Sullo sfondo c’è un albero di Natale, decorato con palline bianche, rosse e oro, una cesta piena di pigne. E lì accanto il caminetto spento dentro il quale si vedono dei pacchetti. Mentre le mensole sono decorate da rami di abete e candele bianche accese.

Il messaggio che accompagna la foto recita: “Il Palazzo del Principe è lieto di condividere con voi la foto del biglietto d’auguri della famiglia principesca“.

Moltissimi i complimenti per la cartolina di Natale. “Foto molto bella! La principessa Charlene è bellissima!“. “I migliori auguri alla Famiglia Principesca 🎄”. “Bellissima foto!! Vi auguro a tutti un felice Natale!”. Si complimentano tutti per la bellissima famiglia che in questa foto, meno formale del solito, appare più vicina e più normale.