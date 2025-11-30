Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli. Poi lei fugge via

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Monaco si accende di luci e magia natalizia, ma quest’anno il sipario della festa reale ha avuto un inaspettato colpo di scena che non è passato inosservato. Charlene e Alberto di Monaco infatti hanno partecipato insieme alla tradizionale cerimonia per l’accensione dell’albero di Natale del Principato, accompagnati dai gemelli Jacques e Gabriella. Non sono mancati foto da copertina, sorrisi e abbracci sino a quando la Principessa non ha deciso di salutare tutti e abbandonare l’evento in tutta fretta.

Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale

La coppia reale è apparsa di fronte ai fotografi, fra applausi e sorrisi, accompagnata dai gemelli Jacques e Gabriella. I piccoli hanno vissuto un momento speciale, accendendo le luci scintillanti dell’albero, simbolo della magia natalizia nel Principato. Un evento speciale in cui, ancora una volta, Charlene è apparsa impeccabile, avvolta in un cappotto beige e con una elegante sciarpa bianca a difenderla dal freddo.

La Principessa ha accompagnato i bambini passo dopo passo, regalando sorrisi e abbracci, ma la sua apparizione è durata pochissimo. Pochi minuti dopo la cerimonia infatti Charlene di Monaco ha deciso di allontanarsi, lasciando Alberto da solo tra gli ospiti e le autorità presenti. Un gesto che non è passato inosservato. La fuga improvvisa della Principessa ha subito fatto nascere curiosità e nuovi rumor sulla coppia.

D’altronde già tempo fa si era parlato di una certa insofferenza da parte della Principessa, legata ad Alberto solamente da un matrimonio formale e non più felice nel Principato di Monaco. In molti hanno notato come, negli ultimi anni, Charlene abbia ridotto le apparizioni pubbliche, privilegiando momenti selezionati con la famiglia e ritiri lontano dai riflettori. L’uscita veloce di questa serata sembra confermare la scelta di preservare la sua privacy e quella dei gemelli, anche a costo di lasciare Alberto in prima fila da solo.

Alberto di Monaco da solo all’evento senza Charlene

Dopo l’uscita di scena della moglie, il Principe ha proseguito la serata partecipando a un gala esclusivo, tra amici, figure importanti del jet set e fotografie. Una scena che ha messo in evidenza il contrasto tra i due coniugi: da un lato la Principessa riservata e distante dagli impegni mondani, dall’altro il Principe sempre presente e a suo agio nel ruolo pubblico.

Questo Natale a Monaco, dunque, è stato una miscela di luci, sorrisi e… tensioni invisibili. La coppia appare insieme per gli eventi ufficiali, ma gesti come quello di Charlene raccontano molto sulle dinamiche reali del palazzo, tra doveri istituzionali e desiderio di privacy.

Nonostante ciò cerimonia con i gemelli resta uno dei momenti più dolci dell’anno per il Principato: i piccoli crescono e sono amatissimi dal pubblico. E se Monaco brilla di luci e decorazioni, dietro la perfezione apparente di questa famiglia reale, si continua a parlare di tensioni e scelte decisamente controcorrente da parte di Charlene, da sempre considerata come una “Principessa ribelle”, decisa a preservare la propria privacy e a tenersi lontana dai riflettori, nonostante il suo ruolo.

