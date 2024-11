Charlene di Monaco, svolta sensuale col bustier da 15mila euro. Alberto non si sbilancia

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha lasciato letteralmente senza fiato alla cerimonia dei World Rugby Awards 2024 allo Sporting di Montecarlo. Nessuno infatti si sarebbe aspettato di vedere la Principessa indossare un abito così sensuale che esalta il décolleté e accarezza la silhouette. In effetti, è forse la prima volta che sfoggia un look di Alexander McQueen in un evento ufficiale di tale importanza. Alberto non era presente, ma nessuno da Palazzo ha profferito parola sulla svolta sexy di sua moglie.

Charlene di Monaco, l’abito di Alexander McQueen con bustier da 15mila euro

Siamo infatti abituati a vedere Charlene di Monaco con look minimal, dai colori neutri, anche se per gli eventi di gala ha portato anche tonalità accese, spaziando dal verde smeraldo al rosso. La Principessa ama molto gli abiti asimmetrici e monospalla e la scorsa estate sembrava avere una predilezione per i jumpsuit con inserti in pizzo. Ma non ha praticamente mai osato con scollature profonde e spacchi esagerati. Siamo lontani anni luce dal tailleur rosa bon ton che ha sfoggiato alla Festa nazionale.

Fonte: IPA

Motivo per cui la mise indossato allo Sporting ha fatto la storia. Charlene si è presentata alla cerimonia indossando un look di Alexander McQueen, uno dei brand preferiti da Kate Middleton. E già questa è una rarità per la Principessa di Monaco che si affida più spesso a Louis Vuitton, Elie Saab o Akris.

Charlene ha quindi attirato l’attenzione con un sofisticato abito nero, tipo tuxedo, che bavero in raso e sciancrato in vita, che impreziosisce con un bustier gioiello da 15mila euro. Un dettaglio ultra chic e sensuale che mette in risalto il décolleté della Principessa.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco indossa l’anello di fidanzamento da 65mila dollari

Il look di Charlene è una vera e propria svolta nel suo stile, anche considerando i gioielli e gli accessori, come la clutch, che ha abbinato. La Principessa ha raccolto i capelli biondi, esaltando gli orecchini a forma di fiore in diamanti. Ma soprattutto ha sfoggiato uno dei suoi gioielli iconici ma raramente visto, ossia il suo anello di fidanzamento, che praticamente non indossa mai, che vale 65mila dollari.

Fonte: Getty Images

L’anello con diamante taglio a pera, circondato da pietre più piccole disposte a triangolo, si ritiene sia stato realizzato dal famoso gioielliere parigino Repossi. L’esperto di gioielli Maxwell Stone ha affermato che quello di Charlene è tra i 25 anelli di fidanzamento più cari della storia dei reali e ha anche spiegato perché la Principessa lo indossi raramente. “La pietra centrale di grandi dimensioni potrebbe causare disagio o la Principessa potrebbe temere di danneggiarla. Anche i reali come Kate Middleton tolgono i loro anelli di fidanzamento durante attività fisiche o sportive per motivi simili”.

L’outfit di Charlene è un tripudio di nero e diamanti, in qualche modo riproposti nelle pietre che decorano il bustier sartoriale. Fanno eccezioni il make up che punta su un ombretto brillante lilla e lo smalto rosso scuro.

Fonte: IPA

Alberto di Monaco tace

Alberto non era presente alla serata con la moglie. Ma sicuramente avrà approvato la svolta sensuale di Charlene, visto che a Palazzo nessun rumors è trapelato sul look della Principessa alla cerimonia dei World Rugby Awards 2024. Se Alberto non si sbilancia, le malelingue hanno però subito pensato che Carolina di Monaco, che non va d’accordo con la cognata, non abbia apprezzato.