I look caratterizzati da una blusa brillante di Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia. Le due teste coronate hanno scelto però degli outfit che non le valorizzano

Le Regine e le Principesse europee sono sempre molto impegnate e per ogni evento pubblico selezionano dei look adatti all’occasione, che sappiamo anche esaltare la loro bellezza. Un po’ meno azzeccate, invece, le scelte stilistiche effettuate il 13 marzo 2025 da Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia, impegnate entrambe ad assistere a un prestigioso concerto. Le due teste coronate hanno scelto degli outfit caratterizzati da un top brillante, ma che non hanno saputo valorizzare a pieno i loro punti di forza.

Matilde del Belgio, il look lilla

Le esponenti delle Case Reali Europee spesso sono anche delle vere e proprie icone di stile, riuscendo a lanciare delle tendenze di moda con i loro look, che vengono copiati dalle donne di tutto il mondo. Così Kate Middleton i cui abiti vanno spesso sold out nei negozi poche ore dopo che lei li ha indossati, ma anche Letizia di Spagna ricopre spesso il ruolo di trendsetter.

Ogni Regina o Principessa ha il suo stile e gusto in fatto di moda, che si riflette ovviamente negli outfit. Ma a volte capita che alcune di loro s’ispirino al look di altre o che indossino degli outfit simili. Così è stato di recente per Mary di Danimarca, che ha sfoggiato per una cena a Palazzo Reale un ricco abito che aveva indossato anche la Principessa del Galles per un famoso matrimonio royal. Ma anche Matilde del Belgio ha replicato un outfit di Letizia di Spagna, indossando la sua stessa gonna di pelle rossa.

Adesso per l’annuale Concerto Primaverile a Palazzo Reale la Regina del paese del centro Europa ha deciso di puntare su un colore insolito, indossando un completo elegante lilla, composto da pantalone e top brillante, confezionato in un tessuto cangiante.

Centrale nel look della sovrana era proprio la blusa con le maniche lunghe e un drappeggiamento sulla spalla destra, adornata da decori luccicanti. Nella parte inferiore l’outfit della prima donna del paese europeo era caratterizzato da un pantalone morbido in tinta con l’orlo largo. Matilde del Belgio ha accompagnato il look con un paio di scarpe con il tacco e una mini bag in tinta.

Il colore, però, non accendeva l’incarnato della Regina e l’insieme risultava un po’ spento, malgrado la spinta data dai decori brillanti del top.

Vittoria di Svezia, il top brillante color oro

Come Matilde del Belgio, anche Vittoria di Svezia ha preso parte a un importante concerto nella serata del 13 marzo 2025. L’erede al trono svedese, infatti, ha partecipato a un’esibizione musicale organizzata per celebrare l’ottantesimo anniversario della scuola estone.

Per l’occasione la Principessa ha scelto, come la Regina del Belgio, un completo composto da un pantalone e una blusa caratterizzata da decori luccicanti. Il top era color oro, confezionato in un tessuto brillante e presentava degli sbuffi sulle maniche lunghe. Il pantalone di Vittoria di Svezia, invece, era nero e dal taglio classico, nello stesso colore anche la clutch che accompagnava il look.

A differenza di Matilde del Belgio, il color oro scelto da Vittoria di Svezia illuminava il suo viso ma il taglio over del top non valorizzava a pieno la sua figura snella.