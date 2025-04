Fonte: IPA Matilde del Belgio

Matilde e Filippo del Belgio hanno cominciato la loro visita di stato in Vietnam e, già nel suo primo giorno di permanenza in terra straniera, la Regina del paese europeo ha mostrato tutto il suo gusto in fatto di stile, sfoggiando dei look eleganti dallo stile orientale. La sovrana ha giocato sia con le tinte che con i tagli e gli accessori indossati abitualmente dalle donne del paese che la sta ospitando, risultando chic come sempre.

Matilde del Belgio, gli accessori con foglie

Il Re e la Regina del Belgio sono spesso protagonisti di banchetti di stato ed eventi importanti. Di recente, infatti, i sovrani hanno accolto a Palazzo Reale il presidente della Repubblica di Singapore, ma adesso si sono recati in Vietnam in visita di stato.

Fonte: IPA

Durante il primo giorno di permanenza nel paese straniero, Matilde e Filippo del Belgio hanno incontrato il Presidente della Repubblica vietnamita e la moglie, il Re è stato accolto anche al Parlamento dal presidente del Consiglio e dal segretario generale del Partito Comunista.

Per l’occasione la Regina ha indossato un abito color senape, lungo fino al ginocchio e con le maniche lunghe. Il vestito era stato confezionato in un tessuto leggero e aveva un taglio in vita e una mantellina, fermata sulla spalla sinistra da una meravigliosa spilla, composta da diverse foglie in oro. Matilde del Belgio, infatti, ha scelto dei gioielli meravigliosi per completare il suo outfit perché, oltre alla spilla, ha indossato anche un paio d’orecchini a forma di foglia.

La sovrana ha completato il look con delle scarpe col tacco color oro, una clutch in tinta e un capello a falda larga dello stesso colore.

Matilde del Belgio, la tunica blu

Matilde del Belgio ha effettuato una visita in solitaria, durante il primo giorno di permanenza in Vietnam. La sovrana si è recata al National Hospital of Pediatrics, un’istituzione che collabora con diverse istituzioni belghe. Per l’occasione la sovrana ha voluto fare un omaggio al paese in cui si trova, indossando una tunica dal sapore orientale.

Fonte: IPA

La sovrana, infatti, ha indossato una veste blu con ricami floreali bianchi e scollo alla coreana. La Regina ha accompagnato la tunica con un pantalone bianco e un paio di scarpe col tacco blu notte. Anche la piccola borsa che Matilde del Belgio ha portato con sé era in questo particolare colore e aveva i manici.

Con lo stesso look la sovrana ha presenziato a un particolare appuntamento, insieme al marito. I due hanno visitato la Cittadella Imperiale di Thang Long, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, e lì hanno assaggiato una specialità locale: “Uovo caffè, caffè fatto con zucchero, latte condensato e tuorlo d’uovo sbattuto. Una ricetta che risale al 1946, quando mancava il latte”.

Matilde del Belgio, il fermaglio a forma di libellula

Anche per la prima cena di stato in Vietnam, Matilde del Belgio ha scelto un abito che rendeva omaggio all’Oriente. La sovrana, infatti, ha indossato un abito a tunica nero con il collo alto, completamente ricoperto da stampe floreali nei toni del rosso, del rosa e dell’azzurro.

Fonte: IPA

La Regina ha accompagnato il vestito con una paio di scarpe nere col tacco alto e con una mini bag in tinta.

Fonte: IPA

Ma Matilde del Belgio ha voluto stupire tutti anche con un paio d’orecchini con pendente a goccia rosa chiaro e una forcina per capelli a forma di libellula.