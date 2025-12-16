Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Quella in onda martedì 16 dicembre, per Affari Tuoi, è stata una puntata decisamente diversa dal solito. Il merito è di una concorrente spumeggiante e spigliata come una vera professionista e, ancor di più, di un’ospite speciale: nonna Maria, in collegamento video da casa. Le dinamiche di gioco si fanno nuove, ma c’è una cosa che non cambia mai: la rivalità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, colpito a distanza da una pungente battuta del conduttore Rai.

Ad Affari Tuoi arriva nonna Maria

Affari Tuoi non è mai stato così avvincente. Il gioco Rai assomiglia a un varietà grazie a Sonia Figliuolo, pacchista della puntata del 16 dicembre, in arrivo da Picierno a rappresentare la Basilicata. “Sono la leonessa della Lucania”: così si presenta, e già dai primi minuti è chiaro l’andazzo che prenderà il resto della serata. Sonia è un’osteopata e su Instagram ha 500 follower, numero che è aumentato a dismisura ancor prima della fine della trasmissione.

A farle compagnia in questa sfida contro la fortuna è Francesco, il marito, al suo fianco da ben 25 anni. Almeno fino a stasera, perché ad ogni scelta sbagliata, la piccantina Sonia ha minacciato il consorte di lasciarlo fuori casa, anzi di non farlo neppure più entrare in città. La coppia dimostra una complicità invidiabile, anticipano le mosse l’un dell’altra e si sostengono a vicenda nei momenti di maggiore incertezza.

Sonia, però, la pacchista dalla Basilicata, non si accontenta di un solo accompagnatore e, a farle da guida nel corso della partita, chiama anche nonna Maria. Capelli bianchissimi, sorriso ironico e lingua sciolta: l’ultraottantenne segue attentissima la partita e prende la parola appena può. Commenta ogni scelta della nipote e si prende persino gioco del dottore: “Non sono abbastanza” ribatte dopo ogni singola offerta. D’altronde, la signora Maria ha ben 13 nipoti e spera in una somma sufficiente per “sistemarli tutti quanti”.

Stefano De Martino, la frecciata sulla “cultura”

Nonna Maria è una vera appassionata del programma Rai. “Ha imparato a scrivere i numeri grazie ad Affari Tuoi” racconta la nipote Sonia, spiegando che Maria da giovane “non è potuta andare a scuola”. E qui, Stefano De Martino coglie la palla al balzo per rispondere sotto gamba alle critiche sempre più spesso rivolte al suo programma: “E poi si dice che Affari tuoi non fa cultura!”. Che si tratti di una risposta a Gerry Scotti che, nel corso dell’ultima puntata di Chi vuol essere milionario ha sottolineato il lato culturale del suo quiz a premi?

Prosegue, insomma, la sfida a chi fa più cultura tra Mediaset e Rai. È iniziato tutto lo scorso settembre quando, festeggiando in diretta il successo de La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi si scagliò contro il format avversario perché in balia della sola “fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”. Del caso si era discusso persino in Parlamento, con Riccardo Magi di +Europa che pubblicamente dichiarava “impressionante che programmi simili si svolgessero sul servizio pubblico”.

Il direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, rispose prontamente alle critiche: “Se i parametri del confronto riguardano aspetti come la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo rivendicare con orgoglio che per la Rai si tratta di territori ormai consolidati, mentre per altri restano tuttora poco esplorati”. E il botta e risposta sembra non essere ancora finito…

