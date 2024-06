Dritto e Rovescio, perché salta e non va in onda stasera

Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio, si ferma questo giovedì per tornare in onda la prossima settimana come sempre su Rete 4

Fonte: ANSA Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio si ferma per una sera con Dritto e Rovescio che eccezionalmente giovedì 20 giugno non va in onda. Il motivo? Nulla a che vedere con lo stop estivo: il talk di Rete 4 è destinato a tornare la settimana prossima e, come c’è da aspettarsi da quando sono iniziati gli Europei 2024, è semplicemente “vittima” di un cambio di programmazione.

Perché Dritto e Rovescio non va in onda giovedì 20 giugno

L’annuncio era già arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale del programma di Rete 4. “Grazie a tutti voi che ieri sera ci avete seguito: #Drittoerovescio ha superato 1.000.000 di spettatori con l’8% di share, segnando picchi di oltre 1.700.000 spettatori e dell’11.2% di share! Paolo Del Debbio e la sua squadra vi aspettano giovedì 27 giugno!”, si legge a corredo dell’ultimo post pubblicato riferendosi agli ottimi ascolti registrati lo scorso 13 giugno che ha visto tra i protagonisti Paola De Micheli, Pier Ferdinando Casini e Galeazzo Bignami, oltre a un ricordo di Silvio Berlusconi.

Il cambio di programmazione è dovuto con molta probabilità alla presenza di un altro evento importante: la sera di giovedì 20 giugno, infatti, viene trasmessa in diretta la partita della Nazionale italiana di calcio che deve affrontare la Spagna nella seconda partita del girone degli Europei 2024. Come i telespettatori hanno potuto appurare, l’Italia conquista una audience enorme ogni volta che va in onda su Rai 1, togliendo moltissimo in termini di ascolti ai programmi della concorrenza.

Per tale ragione Mediaset ha deciso di concedere una pausa al talk di Del Debbio, mandando in onda al suo posto The Terminal, il celebre film del 2004 che vede protagonisti Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci e diretto dal regista Steven Spielberg.

Quando torna in onda Dritto e Rovescio

Dritto e Rovescio torna in onda il prossimo giovedì 27 giugno, come sempre in prima serata su Rete 4. Al momento non si sa se si tratti dell’ultimo appuntamento di questa stagione ma, ancora una volta, il pubblico potrà godere del talk anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity a partire dalle 21.20.

Fonte: IPA

Una stagione di grande successo per Paolo Del Debbio che con i suoi approfondimenti di politica italiana e internazionale, economia e attualità ha trovato riscontro in un pubblico attento e affezionato, che non si perde neanche un appuntamento. Un successo tale da spingere Mediaset a raddoppiare le puntate nel mese di aprile, quando Dritto e Rovescio è andato in onda anche la domenica sera prima di lasciare il posto a Zona Bianca, altro talk di Rete 4 condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi.

“Nel mio programma diamo spazio a tutti, non tiro la volata a nessuno – aveva spiegato nel 2021 in un’intervista a Panorama -. (…) La mia è la TV di un conduttore che entra in studio e pensa da astenuto”. Poi riferendosi all’affermazione “Il pubblico ama Del Debbio perché sa indossare le vesti del popolo” del direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi: “Non indosso le vesti del popolo ma semplicemente vengo dal popolo, sono di quella risma lì essendo cresciuto in un quartiere popolare di Lucca. Poi le mie radici le ho impastate con lo studio, i libri, l’università”.