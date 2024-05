Marco Zechini, chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando

Fonte: IPA Stefania Orlando, chi è il nuovo fidanzato Marco Zechini

Dopo aver ufficialmente divorziato dall’ex Simone Gianlorenzi, la showgirl Stefania Orlando ha ritrovato il sorriso al fianco di Marco Zechini. Inizialmente si era parlato di un uomo misterioso di cui non si conosceva l’identità e la ragione è molto semplice: la Orlando ha voluto tenere la sua nuova relazione al riparo dai riflettori, evitando anche i consueti post sui social. Ormai, però, non si nascondo più e in ultimo sono apparsi insieme, felici e sorridenti, al matrimonio dell’amica Manila Nazzaro celebrato nel maggio 2024.

Marco Zechini, la carriera da avvocato (e non solo)

Classe 1974 e nato a Roma, Marco Zechini non è un volto noto dello spettacolo ma nel suo lavoro si è distinto per grande professionalità e intraprendenza, qualità che lo ha portato a ottenere numerosi successi. Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, ha svolto un dottorato di ricerca in Diritto dei Mercati Finanziari nello stesso Ateneo, presso la Facoltà di Economia e Commercio.

Contestualmente ha cominciato a lavorare come avvocato e consulente finanziario, ruolo quest’ultimo che lo ha messo a diretto contatto con alcune importanti realtà. Ma Marco Zechini è anche professore di Diritto del Mercato Finanziario e del Master di Mercati Finanziari nello stesso Ateneo in cui si è formato, oltre che relatore e docente per convegni e seminari “in materia di regolamentazione finanziaria, monetica e servizi di pagamento”.

Dal 1996 l’avvocato è iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti come pubblicista e, dulcis in fundo, figura tra i co-fondatori della società ALMA: “Marco Zechini è Equity Parner, di base a Roma dove coordina il team di Banking e Financial Regulation – si legge nella sua bio ufficiale -. Marco vanta un’esperienza ventennale nella consulenza legale e regolamentare in materia di servizi bancari, finanziari e di investimento, nonché in materia di antiriciclaggio (…) assiste regolarmente banche, società finanziarie, istituti di pagamento (…) vanta altresì una consolidata esperienza nel contesto della predisposizione e negoziazione di contratti di outsourcing di funzioni operative essenziali quali l’esternalizzazione di processi IT”.

La storia d’amore con Stefania Orlando

Dopo la separazione dall’ormai ex marito Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando si era dichiarata felicemente single ma anche a distanza di mesi, quando effettivamente aveva già iniziato a frequentare Marco Zechini, si era ben guardata dal fare grandi proclami a mezzo stampa o social in merito alla suo nuova relazione. Un modo per preservare un bel sentimento appena nato e tutto da costruire, prima di ufficializzare il divorzio.

Il settimanale Chi aveva anticipato che la coppia si frequenta dal novembre 2023, con tanto di foto “paparazzate”, dato mai confermato direttamente dalla showgirl ma sembra trovare un raffronto nelle ultime foto da lei stessa condivise. Per la prima volta, infatti, la Orlando ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di coppia in dolce compagnia dell’avvocato, realizzato in occasione delle nozze dell’amica di sempre Manila Nazzaro con il ballerino Stefano Oradei.

Se son rose fioriranno, come si suol dire. Intanto Stefania Orlando e Marco Zechin si godono il loro amore e una splendida famiglia allargata con i figli di lui, nati da un precedente matrimonio. La showgirl ha spesso parlato della scelta di non averne di propri: “Non ho mai avuto l’istinto materno”, aveva spiegato nel corso di un’intervista.