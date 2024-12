Fonte: IPA Borsa slouchy: il capo di tendenza per il 2025

La borsa giusta per affrontare il nuovo anno? Non importa la grandezza o il modello, ma la cosa importante è che sia slouchy, ovvero morbida e rilassata, una borsa perfetta con ogni look ma ancora di più se la si indossa con outfit all’insegna del contrasto.

Come suggeriscono i Pinterest Predicts 2025, infatti, la tendenza la vuole abbinata a uno stile boho, composto da abiti romantici e un po’ svolazzanti, e stivali e giacche da biker: un mix and match intrigante, rilassato, che tira fuori l’anima romantica e quella più grintosa.

E quindi che borsa slouchy sia: da scegliere in base al proprio gusto e alla propria comodità.

Borsa slouchy, la tendenza 2025 secondo i Pinterest Predicts

Le abbiamo viste di tutte le forme e dimensioni, abbinate a ogni look e per tutte le occasioni: sono le borse slouchy, l’accessorio da avere e da sfoggiare nel 2025. A dirlo non solo i tantissimi modelli che si possono trovare in commercio, ma anche i Pinterest Predicts: la piattaforma infatti ogni anno fa delle previsioni analizzando insight sui consumatori e dati analitici, dando forma a quelli che saranno i trend per il futuro.

E, abbinata a uno stile che mescola il romanticismo del boho e la grinta degli accessori da biker, c’è questa borsa declinata in tutte le varianti.

La si può trovare piccola e da portare a mano, oppure maxi da tenere sulla spalla o fra le braccia, magari piegata e, ancora, con il manico e di dimensioni mini.

Fonte: IPA

Mini bag slouchy, i modelli che puoi provare

Tra i modelli da provare ci sono quelli mini, da tenere tra le mani o sulle spalle: comodi, rilassati, morbidi, sono adatti con un outfit street style ma anche per un look più strutturato e pensato per un’uscita speciale.

Tra le inspo ci sono i look di Valentina Ferragni che ha sfoggiato borse di dimensioni diverse, anche in varianti dai colori accessi che catturano l’attenzione.

Come quella verde scintillante, da sfoggiare con un vestito romantico e floreale, che aderisce al busto e poi scende svolazzante sulle gambe.

Verde e super soffice, ma dalle vibes meno romantiche, anche quella di Cristina Marino che va a fare da contrasto a un look che mescola un gusto preppy al comfort minimal di un maglione grigio e una minigonna nera.

Un modello simile, di un verde vibrante e vitaminico, è quello che viene venduto da JW Pei, si tratta della borsa Gabbi Ruched Hobo in pelle vegana e con la tracolla non removibile. È di piccole dimensioni ed è perfetta con ogni outfit.

Borsa Gabbi Ruched Hobo Mini bag verde morbida e in pelle vegana

Un’alternativa dello stesso brand è Hana, di piccole dimensioni e in finta pelle scamosciata, super chic ma al tempo stesso anche perfetta per dare un tocco classico a un look sportivo: la si può tenere tra le mani oppure portare con la tracollina.

Offerta Borsa Hana Piccola borsa in finta pelle scamosciata

La slouchy Suede Cloud Hobo di Jusavie, invece, va portata a mano con una tracolla molto corta e ha la forma a mezzaluna. In velluto a coste scamosciato, è di alta qualità e promette di resistere all’usura. Favolosa se abbinata con un cappotto e jeans larghi e comodi.

Borsa Suede Cloud Hobo di Jusavie Di dimensioni mignon per portare con sé l’essenziale

Borse slouchy e di tendenza da portare a mano o a spalla

In alternativa, per chi ama le borse di piccole dimensioni, si può optare per un modello mini ma da portare a spalla oppure a mano tenendola per la tracolla.

Proprio come fa Giulia Valentina, che l’ha scelta di un arancione acceso, per un look che è un mix and match di stili differenti. Lei la abbina a una gonna multicolore, una t-shirt a maniche lunghe, molto morbida, e a mocassini con calzino a vista.

Bottega Carele propone una borsa in vera pelle di vitello martellata e made in Italy con chiusura zip e fodera in poliestere. Inoltre, è dotata di una tasca esterna e di una tracolla regolabile. È disponibile in diversi colori.

Borsa di Bottega Carele In vera pelle, con tracolla regolabile

Giulia Salemi, invece, sfoggia una borsa a tracolla piccola, nera e morbida: adatta a essere indossata con ogni tipologia di look, è l’accessorio passpartout da avere nell’armadio. Dalla linea morbida, lei la sfoggia con un look a contrasto: maglione bianco e corto, gonna nera e stivali.

Se si vuole sfoggiare una borsa sluchy e minimal, Aucuun propone un modello mezzaluna in nylon con tracolla regolabile e che, quindi, può essere portata corta oppure crossbody. Ha due tasche interne ed è davvero molto capiente.

Borsa di Aucuun Modello mezzaluna in nylon, molto capiente e con tracolla regolabile

Maxi borse slouchy: la tendenza le vuole morbide e versatili

E per chi ama le borse maxi? La moda le vuole davvero grandi, morbide e versatili, da portare sotto le braccia, tra le mani, oppure con comode tracolle da tenere a mano. Regola principale per sceglierle? Che si possano sfoggiare con ogni tipologia di look.

Valentina Ferragni, ad esempio, ha scelto una maxi bag rossa per fare da contrasto a un completo minimal ed estremamente sensuale, portandola sottobraccio come una grande pochette. Per avere tutto con sé, ma senza rinunciare a un tocco di stile.

Veronica Ferraro, invece, la sceglie marrone: ampia e da portare a spalla grazie a due tracolle corte. Il resto del look? Cappotto lungo color cammello, jeans chiari con stivali neri e il capo più basic di tutti: una maglietta bianca girocollo.

Per chi ama le borse di grandi dimensioni, la scelta giusta è la morbida borsa a tracolla di Nicole & Doris: ha un’ottima capacità di contenere tutto ciò di cui si può avere bisogno ed è in materiale premium che promette di resistere al tempo e ai capricci del meteo.

Offerta Borsa di Nicole & Doris Modello morbido, molto ampio e con tracolle corte

Un grande classico, infine, è la borsa di Ashioup in ecopelle e fodera in tessuto: molto comoda e ampia, ha la tracolla corta ed è perfetta per essere portata sia a mano, sia alla spalla. E, aspetto da non sottovalutare, è un capo must have che sta davvero bene con tutto.

Borsa di Ashioup In ecopelle e fodera in tessuto

Vuoi conoscere tutte le novità, le tendenze, i capi da sfoggiare e gli accessori del momento? Per non perderti nessuna novità iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda e non perderti nessuna informazione utile.