Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sta vivendo un anno molto importante per la sua carriera. La conduttrice televisiva, infatti, ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, vinta in coppia con Giovanni Pernice, che è anche diventato il suo compagno nella vita. Dopo il dancing show la presentatrice ha cominciato una nuova esperienza televisiva al fianco di Nek nel programma Dalla strada al palco, conclusosi venerdì 8 febbraio 2025 con l’episodio finale.

Neanche il tempo di chiudere la sua partecipazione allo show di Rai Uno e Bianca Guaccero e volata a Sanremo dove è tra i conduttori del Prima Festival. Malgrado i tanti impegni lavorativi, la conduttrice televisiva non ha perso il suo gusto in fatto di look e per le prime due puntate dello show che precede il Festival di Sanremo ha scelto di sedurre i telespettatori in modo chic ed elegante.

Dopo un outfit rosso fuoco, indossato nella prima puntata del programma televisivo, Bianca Guaccero ha deciso di puntare tutto sul pizzo e sulle trasparenze nell’episodio del 9 febbraio 2025.

Bianca Guaccero in pizzo al Prima Festival

Bianca Guaccero ha dimostrato, ancora una volta, tutte le sue doti artistiche nelle sue ultime apparizioni televisive. La showgirl, oltre a condurre con ironia e professionalità, ha fatto vedere delle grandi capacità nel ballo e nel canto in Ballando con le stelle e Dalla strada al palco. Ma la conduttrice ha anche un’eleganza innata, dimostrata anche nelle prime due puntate del Prima Festival 2025, in cui la presentatrice ha osato con dei look dall’allure seducente, risultando sempre chic e bellissima.

Per l’episodio del 9 febbraio 2025, infatti, Bianca Guaccero ha scelto un outfit total black, che nella parte superiore era completamente trasparente e in pizzo. Per l’occasione, infatti, la presentatrice ha indossato un pantalone nero e una giacca corta in tinta, con spalline strutturate. Sotto il capospalla, lasciato aperto, s’intravedeva un body di pizzo a collo alto con decori floreali.

Per completare il suo look Bianca Guaccero ha indossato un paio d’orecchini in oro con pietre brillanti a forma di strisce, che davano luce al suo viso. I capelli della conduttrice erano acconciati in uno chignon alto e il make up era caratterizzato da un rossetto rosso fuoco.

Bianca Guaccero, il look rosso fuoco

Anche per il suo esordio al Prima Festival, l’8 febbraio 2025, Bianca Guaccero ha indossato un look seducente, scegliendo un coat dress cortissimo rosso fuoco.

La giacca della conduttrice televisiva aveva uno scollo a V con dei bottoni nella parte anteriore e delle tasche nei lati ed era firmato da Marella. La presentatrice ha completato il suo look con paio di sandali neri con il tacco alto, che presentavano un decoro floreale nella parte anteriore.

Anche in questo caso, Bianca Guaccero ha deciso di portare indietro i capelli in una coda alta e di puntare su un rossetto rosso fuoco. La conduttrice televisiva ha scelto un make up smokey eye per gli occhi nei colori dell’oro e del nero. Sorprendente anche il girocollo in oro portato dalla presentatrice con forma a serpente e decori in pietre preziose.