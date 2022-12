Heidi Klum in lingerie con sua figlia Leni: video ad alta seduzione

Heidi Klum, più bella che mai, ha girato uno spot con sua figlia Leni per il più famoso brand italiano di lingerie. Il risultato è una sfida all’insegna della seduzione e del fascino.

Heidi Klum e sua figlia Leni, spot in lingerie

Dopo la magnifica J.Lo che ha fatto sognare col kimono di seta, Heidi e Leni Klum sono state scelte infatti come testimonial di Intimissimi per il nuovo spot di Natale. Nel video la top model 49enne, presentatrice, produttrice, imprenditrice si scatena sulle note dell’opera Il barbiere di Siviglia insieme a una dei suoi 4 figli, Leni che a 18 anni ha conquistato le passerelle e le copertine delle riviste di moda più patinate.

Uno scorcio da “dietro le quinte” è lo spunto alla base del nuovo spot. Mamma e figlia sono sedute insieme su uno sgabello, dandosi le spalle. Heidi e Leni indossano alcuni completi in pizzo bianco e nero e posa giocose per la telecamera. Heidi Klum bionda, magnifica e statuaria come sempre, Leni mora e perfetta, il vero ritratto di sua madre.

Sul finale uno scatto in tema natalizio chiude lo spot: predomina il colore rosso, indossato da entrambe, Heidi nella sua lingerie in pizzo impreziosita da disegni di piccoli fiorellini e catenelle gioiello, sensuale e femminile, e la figlia Leni nel completo canotta e pantaloncino di raso e pizzo, un classico raffinato e confortevole del brand. L’immagine esprime affetto, confidenza ed amicizia, racchiusa nella calda atmosfera del Natale Intimissimi, quest’anno più che mai, sinonimo di amore e serenità.

Heidi e Leni Klum, la bellezza non ha età o forme definite

Le due top model sono state scelte non solo perché rappresentano il forte legame tra madre e figlia, ma anche amore incondizionato, complicità e sostegno. E soprattutto rivelano come la lingerie possa esaltare la bellezza di ogni donna a qualsia età. Ed è questo l’obiettivo che vuole realizzare il brand: rappresentare sempre la donna in ogni sua sfaccettatura, creando collezioni per tutte le personalità, esigenze e forme del corpo, indipendentemente da età, vestibilità e stile.

Heidi e Leni incarnano perfettamente questa idea e lo spot, realizzato da Thomas Hayo a Los Angeles, vuole rivelare l’autenticità della loro bellezza mostrandole per come sono veramente, mentre indossano la loro lingerie preferita, in un’atmosfera gioiosa e di festa come dovrebbe essere a Natale.

Non è la prima volta che mamma e figlia si dividono la scena. Nel 2021 sono apparse insieme sulla copertina di Vogue e nello stesso anno Leni ha aperto la settimana della moda di Berlino. Leni è nata dall’amore tra la top model e Flavio Briatore, ma nel 2009 è stata adottata da Seal, l’allora marito di Heidi Klum.