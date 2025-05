Heidi Klum, bellissima agli AMAs accompagnata dal figlio Henry

Fonte: IPA- Getty Images I figli più belli delle star: buon sangue non mente

Sarà pur vero il detto che “Ogni scarrafone è bell’ ‘a mamma soja” ma nel caso di Heidi Klum tutti i suoi figli, a partire dalla primogenita Leni, avuta da Flavio Briatore e avviata alla carriera di modella come la mamma per arrivare a Henry Samuel (2005), Johan (2006) e Lou (2009), frutto dell’amore con il cantante Seal, sono tutti di una bellezza oggettiva e indiscussa. Merito della genetica, senza dubbio, e anche del mix etnico che si conferma ingrediente perfetto.

In particolare Henry, che ha compiuto 20 anni, ha cominciato come sua sorella Leni a calcare le passerelle e ad accompagnare mamma sui red carpet degli eventi più importanti dello show biz. L’ultimo è stato quello degli American Music Awards (AMAs), dove madre e figlio hanno monopolizzato l’attenzione.

Fonte: IPA

Heidi si è presentata in total black firmato Stephane Rolland, Henry in completo nero perfettamente abbinato alla mamma, i due erano bellissimi insieme. Heidi bionda e teutonica, Henry altissimo e dalla pelle color ebano come il padre, svettavano nel gruppo di star per classe ed eleganza.

Nato il 12 settembre 2005 a Los Angeles, Henry, 180 cm di statura, è molto legata sia alla mamma che al padre e ai fratelli . E se nel tempo libero è un comune 20enne che ama giocare ai videogiochi, stare con gli amici e la sua ragazza, in passerella si trasforma e sembra ben più grande della sua età, per fascino e magnetismo. E sua mamma Heidi è pazza e orgogliosa di lui. Dopo la sua prima copertina su Hunger Magazine, Heidi ha scritto sui social: “Sono così orgogliosa di te, mio bellissimo Henry! La tua prima copertina, che traguardo incredibile! Vederti crescere e diventare il ragazzo straordinario che sei oggi mi riempie il cuore di gioia. Il mondo sta appena iniziando a vedere quello che io ho sempre saputo: sei destinato a fare grandi cose! Ti voglio bene”.